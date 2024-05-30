▲模里西斯Club Med愛比昂度假村坐擁絕美海灘與熱帶植物園美景，可說是天堂中的天堂。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／模里西斯報導

位於印度洋上的模里西斯，與馬爾地夫、塞席爾被譽為是三大明珠，其中模里西斯更有「天堂原型」美稱。全包式度假品牌ClubMed就在此打造旗下最頂級奢華度假村「ClubMed愛比昂」，讓旅客能實際入住天堂島嶼，享受沙灘踏浪玩水、池畔看夕陽，本篇就告訴你該度假村必住的6大魅力。

▲▼模里西斯Club Med愛比昂度假村昔日為熱帶植物園，因此村內綠意植被環抱。（圖／記者蔡玟君攝）

1.住進熱帶植物園，私人庭園看綠意

ClubMed愛比昂度假村前身為熱帶植物園，業者接手後盡可能保持植物園綠意，不管是漫步，或搭乘高爾夫球車穿梭園區時，都能欣賞各種特色綠意植被。

▲▼帶有庭園景觀的麗緻房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有房內用早餐服務。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也有別墅區，出門就是沙灘與蔚藍海景。（圖／記者蔡玟君攝）

度假村內共有266間客房，包括附設露台或陽台的標準房、麗緻房及套房，其中還包括附管家的私人別墅，旅客可以在晨起後請專人將早餐送到房內，在露台邊欣賞花園綠意、聆聽蟲鳴鳥叫，邊愜意享受早餐時光；或開門就能直達沙灘，坐在門前聆聽海風、放空，享受靜謐愜意的度假時光。

▲▼隱密性更高的私人別墅區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲度假村佔地約21公頃，必須依靠高爾夫球車接駁。（圖／記者蔡玟君攝）

若想要更有隱私感的度假空間，ClubMed愛比昂設有私人別墅區，房內就有廚房、私人泳池，並有專屬管家解決一切入住期間所有需求，包括坐在主餐廳最佳位置用餐，或請廚師到別墅內製作餐點，更有專屬高爾夫球車協助接駁，更適合多人家庭或三五好友出遊時入住。

▲▼成人限定「Zen Pool」，在無邊際泳池享受海天一色。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼夕陽時的魔幻天空更吸引人。（圖／記者蔡玟君攝）

2.成人限定「Zen Pool」享受海天一色、夕陽美景

想要避開喧囂，ClubMed愛比昂度假村內設有一座大人限定的「Zen Pool」，無邊際泳池倒映著海天一色，許多人都會在此泡水看海，起身後再到一旁的L'Alouda酒吧點杯特調或飲品，更推薦在夕陽時前來此處，躺在躺椅上看一望無際的天空染上漸層晚霞，不斷拍打沿岸的海濤聲，真宛如置身天堂一般。

▲▼度假村內有豐富水上與陸地活動。（圖／記者蔡玟君攝）

3.不出村也能玩上一整天的豐富活動

作為全包式度假村，ClubMed愛比昂提供多種活動選擇，從網球、足球、射箭、瑜珈、水中有氧等運動活動，大膽一點，不妨挑戰「空中飛人」與專業人員一起體驗拋接技巧，可是愛比昂最經典體驗。同時，村內也提供各種海上活動，包括架著風帆、SUP、浮潛等，不出村也能將整天行程排好排滿。

▲▼全日自助式主餐廳La Distillerie。（圖／記者蔡玟君攝）

▲預約餐廳Le Phare。（圖／記者蔡玟君攝）

4.特色餐飲體驗

入住ClubMed永遠不怕餓著，因為隨時都有豐富餐點選擇，若渴了，酒吧區隨時提供飲品喝到飽服務。以ClubMed愛比昂為例，村內有兩間餐廳，包括以自助式為主的全日餐廳La Distillerie，還有鄰近Zen Pool的餐廳Le Phare。

La Distillerie提供來自各地的異國料理，甚至還有現做現烤的窯烤披薩，每天還會推出能代表模里西斯在地文化的特色料理，即使是亞洲旅客，也有專屬亞洲美食區；Le Phare晚餐採預約制，推薦旅客入住時一定要來享受，先在此欣賞日落，在邊聆聽海聲邊享受精緻套餐服務。

▲Club Med愛比昂度假村泳池區。（圖／記者蔡玟君攝）

5.兒童俱樂部幫你帶小孩

ClubMed另一大特色就是設有兒童俱樂部，藉由明確的年齡分區，讓專人帶著小朋友一起體驗村內各種活動，藉由互動教學探索模里西斯魅力，而大人們也能暫時休息，享受自己的度假時間。

▲▼入夜後的G.O表演與主題派對不能錯過。（圖／記者蔡玟君攝）

6.G.O表演與主題派對

讓ClubMed在全球度假品牌中突出、且備受全球旅客喜愛的原因之一，就是每一位來自不同國家組成的G.O了！白天他們可能在酒吧、櫃檯服務，但入夜後，他們又化身一位位才藝精湛的表演人員，載歌載舞、隨著音樂炒熱夜晚氛圍，與旅客們一起狂歡。

因此，入住度假村每天晚上都有Dresscode，有時是印花、有時是白色，當傍晚時，就能看到旅客和G.O們換上指定服裝，用餐後再漫步到劇場，或於夜空中藉著浪漫燈光，穿梭在度假村內，品嚐G.O們提供的模里西斯在地特色口味蘭姆酒，再前往沙灘，欣賞展現在地文化的舞蹈演出。