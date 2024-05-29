香雞城水牛城辣雞翅快閃回歸　週末炸雞俱樂部大巨蛋店明日開賣

▲香雞城水牛城辣雞翅快閃回歸。（圖／週末炸雞俱樂部提供）

記者黃士原／台北報導

由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場「遠東Garden City」，9家餐廳5月30日搶先開幕，台式風格炸雞店「週末炸雞俱樂部」是其中一家，除了原本招牌商品，還首度與香雞城聯名推出水牛城辣雞翅，明天起限量發售、售完為止。

進駐台北大巨蛋的WEEKEND CHICKEN 週末炸雞漢堡俱樂部，主打台辣炸雞與美式炸雞堡結合，店內空間整體採用大膽紅白色系，店內裝潢明亮寬敞，融合美式速食快餐與台式小吃的風格。菜單除了供應炸雞漢堡組合，更與香雞城聯手推出限量聯名水牛城辣雞翅，並且與松露紫蘇烤雞堡組成限定烤雞盒。

▲松露紫蘇烤雞堡。（圖／週末炸雞俱樂部提供）

香雞城臉書粉專提到，水牛城辣雞翅是採用鮮嫩多汁的雞翅，搭配美國辣椒醬和天然醇釀白醋，融合香辣多層次口感，絕對是在大巨蛋看球賽的必備美食。香雞城也表示，除了水牛城辣雞翅再度回歸外，其他品項也正在努力籌備中。

▲快樂炸雞堡。（圖／週末炸雞俱樂部提供）

香雞城是許多人的兒時回憶，不過在麥當勞、肯德基等速食連鎖店進入台灣後逐漸消失，雖創辦家族第3代在2017年11月於新莊捷運迴龍站附近開設新店重出江湖，但2021年又遇到新冠肺炎疫情，以團聚共食的香雞城遭遇毀滅性的打擊，該年6月暫停營業，退回食品代工保留實力。今年1月官網宣布，將以全新的形式重返市場，也讓許多老客人十分期待。

▲Popeyes招牌必吃的勁厚布里歐雞腿堡，售價149元。（圖／記者黃士原攝）

另外，Popeyes炸雞台灣一號店「Popeyes許昌店」明天開幕，個人套餐143元起，多人套餐438元起，炸雞單點75元起，而招牌必吃的勁厚布里歐雞腿堡售價149元。由於網路有人開出1000元代購費，業者開幕首3日祭出限購令，每人只能購買3份。

▲極磅爽脆炸雞。（圖／記者黃士原攝）

Popeyes台灣首店5月30日開幕，除了提供肯瓊香料醃漬12小時的極磅爽脆炸雞、招牌勁厚布里歐雞腿堡外，還帶來雞胸肉切塊烹炸的鬆脆小鮮肉雞塊、每隻雞只取兩塊製作的鬆脆雞柳條、依循秘方食譜的私房秘製比司吉、以肯瓊香料製作的肯瓊裹漿脆脆薯條，以及正統路易斯安那家常菜─靈魂起司三重奏通心麵。

