水舞空舞綻放碧潭　煙花絢爛閃耀夜空

▲2024碧潭水舞季邀請享譽國際的「優人神鼓」，以雄壯如萬馬奔騰鼓聲揭開活動序幕，接下來每周末及端午連假由「優人神鼓青年優人」接力演出。

圖、文／新北市政府觀光旅遊局提供

「2024碧潭水舞」於5月17日盛大登場，活動展演至8月31日，連續107天不間斷，首波裝置水舞演出時間為晚間18時30分至21時，每晚有6場，即日起至6月16日間周末假期及端午連假的晚間19時，還有「優人神鼓青年優人」帶來精彩人水共舞演出。6月22日起則會推出地景水舞，以水舞結合巨型水上地景裝置，讓來訪遊客大飽眼福。

今年碧潭水舞為創造更豐富的視覺饗宴，安排在5月29日、6月5日、6月12日、8月14日及8月21日周三晚間20時，安排長達300秒煙火施放。絕美煙火點亮碧潭夜空，搭配躍動水舞共同演出，展現碧潭獨有的空舞及水舞共演，襯著碧潭河岸及吊橋光雕夜色，邀請民眾一起來碧潭廣場近距離享受花火綻放的浪漫與感動。要特別提醒的是碧潭吊橋在煙火施放期間前5分鐘至煙火施放期間(19時55分至20時05分)管制通行。

▲碧潭水舞連續9年在新店溪水域施放演出，以躍動水流搭配多彩燈光和音樂，融合自然與光影特色，成為許多民眾每年必訪的朝聖行程。

除了晚間水舞演出，在白天時段推出碧潭文史走讀活動，有2條路線可以選擇，各場次名額有限，對當地歷史感興趣的朋友千萬別錯過；此外還有新店景點集章活動，用手機掃描QR code看板，就能收集點數，集滿10點還有機會拿到限量紀念品和各種大獎，邀請大家一起來探索新店碧潭在地的特色景點與店舖。更多活動消息請持續關注新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲專頁。

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