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夏天必去！全台4間水樂園優惠一次看　最便宜只要299元玩到爽

▲▼馬拉灣。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲全台最大水樂園「馬拉灣」即日起至10月13日開園，限時可享「雙人999元」暢玩整天。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

記者周姈姈／綜合報導

夏天當然要玩水才過癮！全台各地水上設施近日陸續開放，本篇就整理全台4大水樂園祭出的最新門票優惠，最便宜只要花299元就能玩到爽，趕快揪家人跟朋友一起衝了。

1.麗寶樂園渡假區－馬拉灣

「麗寶樂園渡假區－馬拉灣」自即日起至10月13日開園，今年以「台灣LV包」茄芷袋的紅綠藍經典三原色的配色，設計多個台味打卡點、裝置藝術，在端午節連假與暑假期間也將舉辦多場台式趣味活動，並在6月10日前推出「雙人999元」優惠（原價2600元），可選暢玩馬拉灣或探索世界，等於每人只要500元，提醒需加入麗寶樂園渡假區會員才可享此優惠。

馬拉灣共有11項水上設施，全年齡都能玩，其中有東南亞最大的露天人工造浪池「大海嘯」，可掀起3公尺高的巨浪，酷涼的浪花一波波襲捲而來，絕對是最獨一無二的玩水體驗！另外也推薦必玩「阿酋彎」互動式親水城堡，藏著各式親水機關，走迷宮打水仗，酋長水桶的淋漓洗禮天天都是潑水節，「巫師飛艇」則是極速擺盪的巨大U型滑板，「極速勇士」是高空快速滑水道，遠遠就能聽到高分貝尖叫，當然還有戀愛巴士水上版的「漂漂河」，躺在游泳圈上順著河流漂移，悠悠然穿越熱帶叢林與瀑布流水，仰著頭欣賞蔚藍天空，放鬆又好玩。

2.六福水樂園

「六福水樂園」今年預計在6月15日起盛大開幕，並將在6月1日至6月10日期間推出預售票399元優惠；園區共有12項水上設施，推薦一定要玩全台唯一雙拼式急速戲水滑道「暗黑滑行」，體驗全黑中的刺激感，而「海神飛艇」擁有15公尺高的立體滑道，急速墜落快感十足，還有「冰凍滑道」，酷涼6度C最適合炎炎夏日大玩特玩。

▲▼六福水樂園。（圖／六福村提供）

▲六福水樂園共有12項水上設施，此為「海神飛艇」，擁有15公尺高的立體滑道，急速墜落超刺激。（圖／六福水樂園提供）

3.小人國主題樂園

小人國主題樂園今年則是升級超人氣水上設施「大雷雨」！即日起每周五、六、日、一開放，由3座大型設施組成，分別為穿越大小水柱形成的「彩色水道」、數千水柱全向齊發的「冷冷冷水瀑布」、重磅水量從高處傾瀉而下的「Cool SPA」，刺激好玩又消暑。

小人國主題樂園自即日起至5月31日也推出門票優惠，只要在下午1點半後入園（最後購票時間為下午3點），平日可享優惠票價399元、假日可享優惠票價549元。

▲▼小人國 大雷雨。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國主題樂園超人氣設施「大雷雨」今年升級回歸，即日起每周五、六、日、一開放。（圖／小人國主題樂園提供）

4.劍湖山世界－小威の海盜村

「劍湖山世界－小威の海盜村」將在端午連假期間（6月8日至6月10日）開放3大水上設施，分別為大碗公、龍捲風、大船塢，並將在6月22日至9月1日全面開放所有水上設施。

劍湖山世界也祭出端午連假優惠，6月8日至6月10日限定，只要出示本人健保卡（若健保卡無照片，需同時出示身分證或戶口名簿），且上方的健保卡卡號（健保卡正面左下角的12位數字）對中「5個以上的0」，例如0000 1234 5670，即可享水陸暢玩優惠票價299元，同行親友最多2位也可各享599元優惠價。

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