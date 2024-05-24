五桐號夏季限定「6款新飲品」來了！　檸檬尬奶霜、黑糖粉粿必喝

▲五桐號今夏推出全新「青檸系列」飲品 。（圖／五桐號提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接炎炎夏日，人氣手搖飲品牌「五桐號」推出全新「青檸系列」飲品，選用整顆鮮榨檸檬，搭配檸檬奶霜、黑糖粉粿、古早味冬瓜茶打造5款限定飲品，加碼還有蘋果搭配紅茶的組合「蜜后春蘋」，通通超欠喝，即日起於全門市上市。

五桐號今夏最新「青檸系列」開喝了，首推用喝的甜點「青檸生乳塔」，選用一把青青茶作為基底，搭配整顆屏東在地檸檬榨汁、檸檬奶霜，奶香、茶香與鹹甜奶霜的組合罪惡爆表，每一口就像在吃檸檬生乳塔，售價55元起。

▲粉粿青檸冬瓜吸得到全新配料黑糖粉粿。

再來是這杯「農榨青檸冬瓜」，嚴選古法黑糖冬瓜磚熬煮成冬瓜茶，搭配「台茶十七號」蜜香紅茶作為茶基，再加入檸檬原汁，清爽又解渴，售價40元起，還有吸得到全新配料「黑糖粉粿」的「粉粿青檸冬瓜」，售價50元起。

▲基本茶飲有「青檸紅玉」、「青檸青茶」、「蜜后春蘋」。

除外，還有檸檬汁分別搭配蜜香紅茶、一把青茶的「青檸紅玉」、「青檸青茶」，茶果香十足，售價40元起；加碼喝「蜜后春蘋」，選用整顆蘋果壓榨結合蜜香紅茶，香甜又好喝，售價49元起，即日起於全門市開賣。

▲麻古茶坊芒果季開跑。（圖／麻古茶坊提供）

另，麻古茶坊近日則重磅迎來夏季限定「芒果季」，今年有3款人氣芒果飲品回歸、1款全新芒果飲，首推熱銷百萬杯的「楊枝甘露2.0」，選用新鮮愛文芒果打成濃郁冰沙，搭配清爽綠茶凍、芒果果粒、葡萄柚果粒及特調椰奶，料多實在，每一口都能喝到豐富口感，再來要搶嚐鮮新品「柳橙芒果果粒」，選用綠茶結合柳橙原汁，再放進滿滿愛文芒果果粒，清爽又消暑。

除外還有「芝芝芒果果粒」，是選用芒果冰沙搭配綠茶凍、芒果果粒，再淋上一層喜馬拉雅山玫瑰鹽與紐西蘭起司製成的濃厚芝芝，口感鹹甜又濃郁，以後最後這杯「芒果果粒波波」，同樣是芒果冰沙作為基底，搭配滿滿芒果果粒、綠茶凍及Q彈爽脆波波，咀嚼口感十足，即日起於全門市上市，期間限定，想喝要快。