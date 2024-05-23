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巴賽麗廳菜單升級！吃得到法國13大區傳統名菜　還有聖多諾黑泡芙

▲巴賽麗廳經典重現。（圖／記者黃士原攝）

▲榛果威士忌聖多諾黑泡芙。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

提供經典法式料理的台北亞都麗緻巴賽麗廳La Brasserie，近期菜單升級，合併歷年經典菜色共計50道，其中包括塞特式鑲小卷、奶油薇希湯、朝鮮薊濃湯，以及有專屬紀念日的聖多諾黑泡芙。

有別於館內米其林一星餐廳「巴黎廳1930x高山英紀」的高端精緻料理，巴賽麗廳專注傳統法式經典菜，麗緻餐旅集團董事總經理徐儷萍表示，這次餐廳睽違多年的菜單升級，合併歷年經典共計50道料理，涵蓋法國13區傳統名菜。

▲巴賽麗廳經典重現。（圖／記者黃士原攝）

▲塞特式鑲小卷。（圖／記者黃士原攝）

▲巴賽麗廳經典重現。（圖／記者黃士原攝）

▲紐西蘭虎鹿菲力。（圖／記者黃士原攝）

這次經典重現的50道菜色，包含紀錄18世紀義大利移民軌跡的「塞特式鑲小卷」、政客夫人料理時美麗失誤的「賈斯頓傑哈燉雞」、美法兩國爭相宣稱是發明國的「奶油薇希湯」、世紀廚神保羅包庫斯名菜「香煎季節時魚．洋芋鱗片」，以及擁有專屬紀念日的「榛果威士忌聖多諾黑泡芙」等。

▲巴賽麗廳經典重現。（圖／記者黃士原攝）

▲里昂魚丸佐南圖醬汁。（圖／記者黃士原攝）

▲巴賽麗廳奶油薇希湯。（圖／台北亞都麗緻提供）

▲奶油薇希湯。（圖／台北亞都麗緻提供）

塞特式鑲小卷選用含油脂量較多的梅花豬絞肉，塞入小卷內，煎至雙面黃金焦脆，佐上番紅花與番茄製成的醬料，以及源自於地中海西北區的大蒜蛋黃醬；美法兩國爭相宣稱是發明國的奶油薇希湯，巴賽麗廳以韭菜白、牛奶、馬鈴薯熬成乳白色的冷湯，再用螯蝦點綴。

至於有專屬紀念日的聖多諾黑泡芙，底部是以伊斯尼奶油、威士忌與70%法芙娜黑巧克力製成千層酥皮，中層則是沾上焦糖醬的波蘿泡芙，最上方點綴手工焦糖拉絲，增加整體視覺上的華麗感。

▲雅室牛排桃園藝文店5/18開幕，上圖為美國PRIME自然牛紐約客牛排。（圖／記者黃士原攝）

另外，30年經典牛排館「雅室牛排」今年首次跨出大台北，在桃園藝文特區設立全台第3家分店，6月16日前完成指定活動，加贈迎賓酒一杯。另外，在仁愛店、大直店消費滿千，即送桃園藝文店百元折價券。

1994年創立的雅室牛排，是台北市經典牛排館之一，2018年曾面臨到房東要收回店面及員工出走危機，同年由二代接班並在仁愛圓環重啟爐灶，2020年在春大直商場開出第2家店。今年品牌迎來30周年之際，也首次跨出大台北，在桃園藝文特區設立全台第3家店。
 

關鍵字： 美食雲 巴賽麗廳

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