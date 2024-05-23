飯店超殺「聯合住宿券」來了！3000元爽住7間分館　再送自助早餐

▲「Just Sleep捷絲旅」將開賣超夯聯合住宿券，每張3000元，可任選全台7間分館入住，並同步祭出線上旅展，方便無法到旅展現場的旅客搶便宜。（圖／Just Sleep捷絲旅提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

快把握便宜買了！就有飯店參與「高雄市旅行公會國際旅展」開賣超人氣「聯合住宿券」，每張3000元，除了可任選全台7間分館入住之外，還可享入住豪華四人房、加贈自助式早餐4客等好康；如果不能到旅展現場買也別難過，飯店官網同步祭出線上旅展，5月24日早上10點起準時開搶。

南台灣最大檔的國際旅展「高雄市旅行公會國際旅展」將於5月24日至5月27日於高雄展覽館盛大開展，看好暑假出遊商機，晶華國際酒店集團旗下風格旅店「Just Sleep捷絲旅」將於台北館攤位（編號特24-1）開賣超人氣聯合住宿券，每張3000元，可任選台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等全台7館入住，暑假旺季也不需加價。

「Just Sleep捷絲旅聯合住宿券」也將透過飯店官網的線上旅展同步開賣，5月24日上午10點起準時開搶，可入住日期為5月24日至12月20日。持旅展券官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠，以上房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金。

以北部熱門風景區「宜蘭礁溪館」為例，每間客房均設有超大溫泉浴池，憑聯合住宿券可入住「沛 日式溫泉雙人客房」，暑假周一至周四免加價，再贈自助式早餐2客。緊鄰台南2大重磅景點奇美博物館及十鼓文創園區的「台南虎山館」，擁有捷絲旅品牌旗下唯一戶外夢幻泳池，憑券入住加贈早餐2客，9月至11月平日周一至周四再加碼免費升等配有2大床的鼓迎家庭客房。

▲「台南虎山館」擁有戶外夢幻泳池。



鄰近高雄火車站、捷運美麗島站及六合夜市的「高雄站前館」，憑券可住豪華客房或精緻雙人房1晚，周日至周四再享免費升等捷絲旅家庭房，並贈送自助式早餐2客。而親子出遊首選「高雄中正館」，使用1張聯合住宿券，可於平日周一至周四入住豪華四人房，再加碼送自助式早餐4客。

▲憑券入住「高雄站前館」可選豪華客房（如圖）或精緻雙人房，周日至周四再享免費升等捷絲旅家庭房，並贈送自助式早餐2客。



坐落於市中心的「花蓮中正館」，憑住宿券即可入住豪華四人房，除了在5月至6月及9月至12月期間平日周日至周四免加價外，再送自助式早餐4客，讓旅客能盡情體驗花蓮獨特之美。

▲使用1張聯合住宿券入住「花蓮中正館」，可住進豪華四人房，再加碼送自助式早餐4客。



暑假逛街購物走訪大台北地區，鄰近熱鬧西門商圈的「台北西門館」，使用1張券可任選入住精緻客房或精緻雙人房，平日周日至周四免加價，加贈自助式早餐2客；台北三重館則推出行政客房平日住宿1晚，並贈早餐2客，每房加碼贈送精選紅或白酒1瓶。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



此外，「台北西門館」官網線上再加碼，即日起開放預訂，可住宿日期從今（23）日起至8月31日止，免費升等入住家庭房，加贈12歲孩童2位免費入住含早餐及備品，以2大2小出遊為例，平均每人每晚最低只要950元起，每房再送「動貓樂玩套票」2份，臺北市立動物園、貓空纜車及動物園遊客列車，三種願望一次滿足，房型數量有限，訂完為止。

福容大飯店也推出線上旅展！自即日起至6月7日開賣往年熱銷的「聯合住宿券」，1套5張售價14500元，享買10送1，優惠價29000元，平均1張2636元，另外享福卡會員能獨享買15送2，平均1張更只要2559元；使用「聯合住宿券」可任選入住全台18家分店，例如用1張可住福容墾丁、福容花蓮等飯店，用2張可入住福容淡水漁人碼頭店海景豪華客房，更多詳細資訊可看《飯店超夯住宿券來了！2559元起住全台18分店 嘉義voco下殺1.8折》。

▲持1張券可入住福容墾丁，眺望蔚藍海景。（圖／福容大飯店提供）

