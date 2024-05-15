飯店超夯住宿券來了！2559元起住全台18分店　嘉義voco下殺1.8折

▲福容大飯店線上旅展即將開賣「聯合住宿券」，持3張券可入住嘉義福容voco酒店3天2夜，等於下殺1.8折。（圖／嘉義福容voco酒店提供）



記者周姈姈／綜合報導

夏日正是出遊的好季節，趕快揪朋友、家人一起玩遍全台！就有飯店將快閃開賣超搶手「聯合住宿券」，集結全台18家分店任選入住，其中，最大亮點就是可持券入住今年4月才剛試營運的嘉義福容voco酒店，3天2夜使用3張住宿券，平均1晚3839元，相當於打1.8折，超級划算。

福容大飯店線上旅展將在5月20日至6月7日開賣往年熱銷的「聯合住宿券」，1套5張售價14500元，享買10送1，優惠價29000元，平均1張2636元；享福卡會員獨享買15送2，平均1張更只要2559元，而在旅展正式開始前，更特別祭出會員早鳥快閃，於5月17日09:00～21:00限時12小時，凡購買會員限定15送2優惠方案，加碼贈升等券。

使用「聯合住宿券」能在全台玩透透！1張券即可入住福容墾丁、福容花蓮享受海岸風光，或是福容徠旅系列，平均1晚每人只要1280元；使用2張可入住福容淡水漁碼店海景豪華客房，騎單車看風景、潮間帶找螃蟹、絕美高空泳池，還有浪漫夕陽。

▲持1張券可入住福容墾丁，眺望蔚藍海景。（圖／福容大飯店提供）



今年眾所期待的阿里山林業鐵路即將於7月1日全線通車，今年4月才剛試營運的嘉義福容voco酒店現推出特惠，僅需3張聯合住宿券即可入住3天2夜，平均1晚3839元，相當於下殺1.8折，每一間都是高樓層景觀房，隔日還可從嘉義火車站搭乘小火車直達阿里山車站，沿途享受大自然美景。

▲嘉義福容voco酒店每間房都是高樓層景觀房。（圖／嘉義福容voco酒店提供）



4人出遊入住福容徠旅墾丁店，每人每晚只需要640元，還能前往滿洲港口吊橋，欣賞呈現粉紅鏡面的溪湖景緻；福容花蓮店推出4人入住海景家庭房3天2夜，使用3張券平均1晚3839元，每人每晚千元有找；迎接夏日，全台最大水上樂園「馬拉灣」將於5月18日開園，麗寶福容店更是推出加碼優惠，使用3張住宿券即可入住3天2夜（惟7、8月、農曆春節不適用）。

▲福容花蓮店推出4人入住海景家庭房3天2夜，使用3張券平均1晚3839元。（圖／福容大飯店提供）



今年福隆國際沙雕藝術季將在5月31至10月13日登場，為期136天的展期以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，使用2張住宿券即可入住福容福隆店Villa精緻風呂客房，白天欣賞可愛明星黃金沙雕，參加水上活動如SUP、獨木舟等，到了晚上在房內就可享受全台唯一海洋溫泉。

另外，6月30日前加入享福卡會員，活動期間首筆住宿消費享點數加倍贈，還有餐飲住房專屬折扣立即享、每日免費抽取季節限定料理兌換券以及壽星生日禮遇等眾多會員優惠；即日起至5月31日單筆餐飲消費實績（可積點之發票及票券）金額達2000元以上，點數加倍贈。

▲義大天悅飯店即日起開放預訂「粽夏遊端午」住宿優惠，端午連假來玩不用加價，最便宜每人每晚只要861元，此為溫馨家庭房。（圖／義大天悅飯店提供，下同）

下個月就要迎來端午連假了！義大天悅飯店自即日起開賣「粽夏遊端午」住宿優惠，限定端午連假（6月8日至6月10日）入住，每日限量10間，2天1夜住溫馨家庭房下殺3555元起，等於每人只要889元，再加贈自助式早餐2客以及摩天輪搭乘券。

▲本次「粽夏遊端午」優惠，3天2夜住溫馨家庭房下殺6888元起，還能免費享用端午限定粽型麵包。

如果想玩更久一點，還有3天2夜住宿專案，溫馨家庭房住2晚特價6888元起（不含早餐），等於每人每晚只要861元，加贈粽型麵包1組以及摩天輪搭乘券。