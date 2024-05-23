肉的長谷川2號店5／28進駐誠品南西　開幕首3日點套餐送冷泡茶

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」開2店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在日本擁有高人氣的漢堡排專賣店「肉的長谷川」，繼台灣首店之後，5月28日進駐台北誠品南西店，慶祝2號店開幕，5月30日前購買任一套餐，即贈送一瓶冷泡茶（每日限量150份）。此外，每日限量推出「日本和牛漢堡排套餐」，原價699元，特價499元。

來自日本的漢堡排名店肉的長谷川，主打每日新鮮現做漢堡排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿。

▲流心漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

肉的長谷川菜單有8款套餐，除了100%純牛肉漢堡排，還有牛豬混合的經典漢堡排、流心漢堡排、日光蛋漢堡排、蒜香奶油雞腿排、漢堡排VS味自慢炸雞、漢堡排VS廣島炸生蠔、紐西蘭熟成牛排，價格250元起至450元。除了經典漢堡排，店家大為推薦流心漢堡與日光蛋漢堡排，前者是漢堡排包裹起司，肉汁與肉香完美結合，後者則是半熟太陽蛋覆蓋漢堡排。

繼4月17日開幕的台灣首店，長谷川第2家分店5月28日進駐台北市誠品南西，慶祝新開幕，特別推出3天優惠活動，5月30日前購買任一套餐，即贈送一瓶冷泡茶（每日限量150份）。此外，每日限量推出台灣限定「日本和牛漢堡排套餐」，原價699元，特價499元。

▲「漢堡排嘉」2號店落腳SOGO大巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

另外，漢堡排「嘉」也在籌備2號店，根據人力銀行的徵才訊息，2號店確定落腳SOGO大巨蛋，但開幕時間未定。餐廳供應國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元），以及5月20日才上市的WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，除了漢堡排外，還附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。