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6月開幕！必比登燉雞湯插旗文山區　木柵人想吃不用跑市區

▲雙月食品社八德店。（圖／記者黃士原攝）

▲雙月食品社八德店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

連續6年獲得米其林必比登推介的「雙月食品社」持續擴點，文山店預計6月開幕，以後木柵人想吃必比登雞湯不用跑市區了。

雙月食品社招牌是蛤蜊燉雞湯、元氣鱸魚湯，社長賴永晟表示，雙月的初衷是希望讓客人走進店裡，彷彿回到家中，享用家人用心準備的料理，堅持使用每日產地直送的溫體仿土雞腿肉、台南虱目魚和台灣金目鱸魚排等新鮮食材。

▲元氣鱸魚湯。（圖／雙月食品社提供）

雙月的雞湯採用湯肉分離煮法，首先讓雞骨架燉煮至少8小時，過濾後的雞高湯待客人點餐後，再加入新鮮的溫體仿土雞腿肉烹煮， 就能享用新鮮美味且口感彈牙的雞肉。此外， 蛤蜊燉雞湯特別加入高山高麗菜，更增添湯的甜味。

繼今年1月開出基隆店之後，接下來雙月即將進駐台北市文山區，業者透露6月開幕，地點位於木柵路一段、考試院附近，以後木柵人想吃必比登雞湯不用跑市區了。

▲台灣松屋7月插旗新北板橋 。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼士林店之後，日本知名平價牛丼品牌「松屋」再拓新據點，首度插旗板橋地區開設江子翠店，鄰近捷運4號出口，這是該區首家分店，也是新北第2家，預計7月開幕。

2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。目前已有9家門市，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店，以及4月開幕的士林中正店。

關鍵字： 美食雲 雙月食品社 必比登

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