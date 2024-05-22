手打漢堡買一送一！台北萬豪酒店5／24至6／21限定優惠

▲經典牛肉培根切達起司漢堡。（圖／台北萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

迎接一年一度國際漢堡日，台北萬豪酒店於5月24日至6月21日推出「豪享吃堡」活動，活動期間點購經典牛肉培根切達起司漢堡，即享買一送一。

每年5月28日為國際漢堡日，是全球漢堡迷的共同節日，台北萬豪酒店5月24日至6月21日推出「豪享吃堡」活動，活動期間在Lobby Lounge點購經典牛肉培根切達起司漢堡1個（售價520元），即免費再招待漢堡1個，可在經典牛肉培根切達起司漢堡、墨西哥辣椒牛肉起司漢堡、楓糖煙燻培根起司漢堡任選1款。

▲墨西哥辣椒牛肉起司漢堡。（圖／台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店Lobby Lounge的「經典牛肉培根切達起司漢堡」又被稱為萬豪漢堡，延續集團經典美味組合，並遵循創辦人J. Willard Marriott的三大秘訣：不過度調味、不使用鍋鏟壓肉排、只能翻面一次，煎過的布里歐麵包，層層疊上香濃切達起司、手打漢堡肉、香煎培根、番茄、小農耕作鮮蔬、洋蔥及招牌美乃滋醬。

▲楓糖煙燻培根起司漢堡。（圖／台北萬豪酒店提供）

「墨西哥辣椒牛肉起司漢堡」以手打漢堡肉、番茄、小農耕作鮮蔬，搭配牛肉、BBQ烤肉醬製成的濃郁肉醬，搭配切片酸辣帶勁墨西哥辣椒，風味嗆辣鹹香。「楓糖煙燻培根起司漢堡」亮點在於加入風味濃厚、微帶甜香的煙燻培根，再搭佐秘製醬汁。

▲FRIDAYS炭烤豬肋排。（圖／開展集團提供）



另外，TGI FRIDAYS台中英才餐廳6月起推出「周末歡肋在英才」，每周日出示指定畫面即享炭烤豬肋排買一送一。Texas Roadhouse台中店6月每周五，身分證或生日當中有數字「6」的消費者，到店用餐出示證明可獲得特定餐點6折（酥炸魚柳條、單片厚切無骨豬排、雙片厚切無骨豬排、黃金雞柳條、6oz.火烤德州牛排），竹北店的VIP限定16 oz. 肋眼牛排雙人餐特價2400元，6月起加碼至每周三、周五晚上舉行。