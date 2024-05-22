必點黃金21摺小籠湯包！藝人楊銘威開新店　還吃得到奢華松露餃

▲合府小籠湯包，8入180元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於國父紀念館附近的「合府小籠湯包」，今年3月才開幕，是由藝人楊銘威與父親共同創辦，除了招牌小籠湯包、角瓜蝦仁湯包、蟹黃湯包之外，還有市面少見的松露乾隆灌湯餃，店名以「闔府光臨」的意義衍伸，希望邀請所有人一同來品嚐美食。

▲▼合府小籠湯包位於捷運國父紀念館站1號出口附近，步行約1分鐘即可抵達。（圖／記者黃士原攝）

合府小籠湯包位於捷運國父紀念館站1號出口附近，步行約1分鐘即可抵達，店名以「闔府光臨」的意義衍伸，希望邀請所有人一同來品嚐美食。店內以紅色系為主要視覺，象徵東方文化的喜氣，運用大紅色燈飾點綴，彷彿燈籠高掛的優雅氛圍，完美詮釋古色古香的氣息，以及優質舒適的用餐環境。

▲招牌小籠湯包，每天由師傅手工捏製黃金21摺外麵皮。（圖／記者黃士原攝）

▲小籠湯包內餡3：7的肥瘦比例，讓口感更飽滿美味。（圖／記者黃士原攝）

除了經典小籠湯包外，合府也供應豆腐煲、鍋貼、麵食、小菜和湯品等，其中還穿插幾道大家熟悉的港式點心與江浙菜，價格70元起至390元。店裡的招牌小籠湯包（8顆180元，4顆90元），每天由師傅手工捏製黃金21摺外麵皮，包著使用台灣溫體豬後腿肉與宜蘭三星蔥製成的內餡，3：7的肥瘦比例讓口感更飽滿美味。

▲▼松露乾隆灌湯餃外型宛如古代的冠帽。（圖／記者黃士原攝）

松露乾隆灌湯餃（4顆220元）為合府特色餐點，也是楊銘威堅持要留在菜單上的商品，他希望能將這個古老又討喜的湯包，分享給客人。其外型宛如古代的冠帽，把高級食材松露融入內餡，入口馬上嚐到淡淡的松露香氣。另外，角瓜蝦仁湯包（8顆260，4顆130元）每顆都會包入整尾蝦仁與角瓜，吃起來十分清甜爽口。

▲角瓜蝦仁湯包每顆都會包入整尾蝦仁與角瓜。（圖／記者黃士原攝）

▲鮮蝦餃。（圖／記者黃士原攝）

▲麻辣臭豆腐。（圖／記者黃士原攝）

此外，麻辣臭豆腐（180元）是店裡推薦小菜，兩段蒸煮工序讓手工臭豆腐吸飽麻辣醬汁，味道豐富扎實，楊銘威也分享隱藏吃法，就是把小籠湯包沾著麻辣臭豆腐醬汁一起食用，這種特別的組合不僅讓湯包的鮮美更上一層樓，還帶來了意想不到的口感。