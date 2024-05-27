南越胡志明市　邂逅小巴黎法式浪漫

文／七逗旅遊網 圖／Shutterstock

胡志明市是帶著歐洲文藝氣息和巴黎浪漫的越南大城，在胡志明市近郊的美奈漁村和大叻則有臨海傍山的絕美景色。今年夏天不妨到胡志明市感受時尚文青氣氛，順便前往美奈的秘境紅沙丘來趟刺激飆沙賞日落；走訪避暑勝地越南花都大叻觀瀑、拜訪名列世界十大奇特建築-瘋狂屋，來趟精緻城市之旅。

▲胡志明市新舊交融，天際線十分美麗。（圖／Shutterstock）

胡志明市城市景觀深受法國殖民影響，而有小巴黎美稱，在老城區有粉紅教堂百年歐式建築，推薦入夜後前往市中心最繁華的阮惠街步行區觀賞水舞表演，同時從胡志明廣場散步到西貢河畔，累了可以到附近餐館酒店用餐，喝杯飲料，感受越南人的夜生活。

▲美奈漁村有著多元自然風情，值得細細品味。（圖／Shutterstock）

除了仙女溪，位於美奈半島上的美奈漁村(Mui Ne)，也是知名的觀光景點，這裡有風景秀麗的海灘和沙丘。在綿長的海灘，椰風海浪、水清沙細，還有各式的度假屋，環境清幽很適合度假。

▲當地人常到婆薩努塔求子和祈求健康平安。（圖／Shutterstock）

位在胡志明市近郊的美奈，是個純樸卻具特色的小漁村，除了明媚的自然風光，也有極具歷史的文化遺產——婆薩努塔。這座建於約西元八世紀前的印度教古塔，深受前吳哥時期高棉文化影響，建築宏偉壯觀，登上高塔可以飽覽美奈秀麗景色。

▲仙女溪在紅白相間的石灰岩壁、綠色植物交織下，美景如畫。（圖／Shutterstock）

美奈的自然美景多不勝數，其中仙女溪(Fairy Stream)是必訪景點之一。這個隱身在山丘裡的秘境，有著特殊的喀斯特地形，溪水流淌在鐘乳石狀丹霞色的石灰岩峽谷內，有如縮小版的美國科羅拉多大峽谷。在沁涼溪水中，漫步其中，一旁有壯麗紅色奇石、山丘相伴，如置身畫中，是難得的體驗。

▲紅沙丘是美奈觀賞落日的最佳景點。（圖／Shutterstock）

美奈漁村有古蹟、有沁涼溪水，還有難得一見的紅沙丘。這裡有著漂亮橘紅色的沙子，尤其是在夕陽映照下更加美麗，由於沙子細軟，很適合與朋友、家人一起在這裡滑沙嗨一下。

▲大叻火車站被譽為越南最美火車站，也是婚紗攝影熱點。（圖／Shutterstock）

除了美奈漁村的無敵景致，距離胡志明市也不遠的大叻市，則是越南著名的避暑勝地。這裡有瀑布、湖泊等美麗景致，更種植了許多美麗花卉，是個充滿法式浪漫的城鎮。其中已超過百年歷史的大叻火車站(Dalat Railway Station)也展現著濃濃歐式風采，是網美的打卡熱點。

越南南部，有著時尚風情的都會城市、純樸漁村和清幽山城，不同的自然景色和城市景觀，值得細細品味，慢慢走讀，今年就從胡志明市開始走起！

★ 推薦行程：

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