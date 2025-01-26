ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

盤點7家復活的老味道！台北30年鰻魚飯名店重新開幕

▲唐宮蒙古烤肉。（圖／記者黃士原攝）

▲因失火停業的唐宮蒙古烤肉去年7月重新開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

去年底有多家老字號餐廳熄燈，讓許多老饕感嘆吃不到了熟悉的味道。好消息是幾家名店停業後復活，像是台北的鰻魚名店「濱松屋」有新業主接手經營，而台南人氣名店「山記魚仔店」則是整修後重新開幕，以下整理7家復活的老味道。

▲台南人氣名店「山記魚仔店」日前重新營業。（圖／取自山記魚仔店老闆蔡頂山臉書）

山記魚仔店

曾是台南市長推薦名單的人氣小吃「山記魚仔店」，去年8月無預警熄燈，讓許多老客人直呼「好可惜喔」。不過停業4個月後，有網友發現重新開業，1月18日正式開幕。

位於台南市府前路一段的山記魚仔店，開業已有25年，老闆蔡頂山因為愛吃魚，因此決定開一家鮮魚湯店，供應深海石斑、海鱸新鮮魚湯，有魚頭、下巴、魚肚、魚肉等不同部位可選擇。另外，店裡也有各式生魚片、壽司、手捲、日本小菜與炸烤類料理，其中鮭魚飯是許多客人來店必點。

山記魚仔店
地址：台南市中西區府前路一段120號

▲濱松屋復活。（圖／取自濱松屋臉書）

▲濱松屋有新業主接手營運。（圖／取自濱松屋臉書）

濱松屋

在台北經營30年，曾於2018年獲得米其林必比登推介的鰻魚飯名店「濱松屋」，老闆村松雅一因年紀增長、病痛纏身，去年11月3日結束營業，不過有新業主接手，除了秉持原老闆的經營理念，原班人馬也留任，包括擁有28年經驗的主廚鄭師傅，繼續提供經典鰻魚飯。

濱松屋
地址：台北市中山區林森北路119巷12號
電話：02-2567-5705

▲高雄山東麻醬麵去年底復活。（圖／取自山東麻醬麵臉書粉專）

山東麻醬麵

高雄20多年老店「山東麻醬麵」原本老闆退休，原本在9月21日歇業，讓許多老顧客感到惋惜。不過後來店家臉書又宣布「我們回來了」，由舊員工接手營業，新店面離舊址僅30公尺，去年底重新開幕。

高雄山東麻醬麵開業已有20多年，招牌麻醬乾麵十分受到當地居民、上班族的喜愛，一碗只要40元（大碗45元）。根據店家臉書上的介紹，舊老闆中年失業時，在屏東潮州向一位山東老伯伯學煮麵，因此把店命名為「山東麻醬麵」，其麻醬麵延續潮州當地的特色，都會加入榨菜肉絲，讓香味與口感更加提升。

山東麻醬麵
地址：高雄市苓雅區苓雅二路70號
電話：07-339-2991

▲唐宮蒙古烤肉。（圖／記者黃士原攝）

▲唐宮蒙古烤肉去年7月重新開幕 。（圖／記者黃士原攝）

唐宮蒙古烤肉涮羊肉

台北市松江路上知名餐廳「唐宮蒙古烤肉涮羊肉」，2021年疑因店內的油煙管起火，導致2樓餐廳失火，所幸無人傷亡，但也讓唐宮就此停業。經過2年多的沉寂，餐廳原址去年7月復活，馬上吸引老客人回籠，至今仍是一位難求，線上訂位一開放就被訂滿。

重新開幕的唐宮一樣主打蒙古烤肉+酸菜白肉鍋吃到飽。烤肉餐檯上有雞肉、鹿肉、鴨肉、豬肉、羊肉及牛肉可無限取用，可搭配10種蔬菜與醬料，裝滿一碗後，交給師傅在大型鐵板上現炒。此外，唐宮必吃美食「燒餅」一同回歸，剖開後不管是放蒙古烤肉還是火鍋涮羊肉，夾起來一口塞入，都非常美味。

唐宮蒙古烤肉涮羊肉
地址：台北市中山區松江路283號2樓
電話：02-2502-6762

▲台南50年老店「卓家汕頭魚麵」重新開賣。（圖／取自卓家汕頭魚麵臉書）

卓家汕頭魚麵

台南必吃美食「卓家汕頭魚麵」在2020年底無預警熄燈，當時讓許多老饕錯愕。不過店家去年6月宣布重新開賣。原本卓家汕頭魚麵是用狗母魚打成漿之後，再製成麵條狀，而且製作過程並沒有添加麵粉，吃起來口感有點Q彈，同時散發出淡淡的魚香，不過現在很少在捕撈這種魚，這也是3年半前停業的原因。店家重新開賣後，魚麵則是使用供貨比較穩定的旗魚加虱目魚來製作。

卓家汕頭魚麵
地址：台南市中西區民生路一段158號
電話：06-221-1055

▲基隆70年「長腳麵食」在4月重新營業。（圖／陳靜宜提供）

長腳麵食

因為老闆娘充電休息而暫停營業近半年的長腳麵食，去年4月恢復營業。長腳麵食主打豬腳、扁食等麵類小吃，是許多老饕的口袋名單，根據美食作家陳靜宜在臉書上寫文提到，長腳麵食傳至第二代，開業至今已有70年，父親是長腳（個子高）、兒子也是長腳，店名也就順利成章地延續下來，老闆說父親是福州長樂人，戰亂期間先遷居馬祖，1949年再搭船到基隆，就此落地生根。

長腳麵食
地址：基隆市仁愛區孝三路99巷1號
電話：0989-717-019

▲「大碗公當歸公羊肉」10月9日重新開業。（圖／小虎食夢網）

大碗公當歸羊肉

因租約到期而歇業的板橋人氣美食「大碗公當歸公羊肉」，休息3個月之後找到新店面，前年10月重新開業。店裡主要提供羊肉料理，有帶皮羊肉湯、羊膝湯、羊腳筋、羊大骨湯、羊小排湯、羊肉片，而且還能搭配麵線、米粉、冬粉及意麵等。除了羊肉料理，這裡還供應充滿滿滿膠質的「黑金滷肉飯」，更是板橋在地人推薦必吃，稱讚它是「全板橋最好吃的滷肉飯 」。

大碗公當歸羊肉
地址：新北市板橋區四維路112巷2號
電話：0976-476-567

關鍵字： 美食雲 復活的老味道 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

推薦閱讀

精選日本5處夢幻雪景溫泉地

精選日本5處夢幻雪景溫泉地

新莊隱身寧靜民宅內的森林系咖啡廳

新莊隱身寧靜民宅內的森林系咖啡廳

盤點7家復活的老味道！

盤點7家復活的老味道！

高雄好玩卡3日券任選5景點暢遊　大眾運具搭到飽

高雄好玩卡3日券任選5景點暢遊　大眾運具搭到飽

2025鳳山光之季打造13座主題燈飾

2025鳳山光之季打造13座主題燈飾

窗邊就是維多利亞港！香港蠔酒吧開箱

窗邊就是維多利亞港！香港蠔酒吧開箱

新春花蓮賞花全攻略　緊鄰市區3大景點曝

新春花蓮賞花全攻略　緊鄰市區3大景點曝

只賣小籠包和豆漿！飄香蘆洲超過40年

只賣小籠包和豆漿！飄香蘆洲超過40年

台灣麥當勞專屬2大口味熱賣超過25年

台灣麥當勞專屬2大口味熱賣超過25年

九族文化村夜舞祭提前於春節登場

九族文化村夜舞祭提前於春節登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

ETtoday送星宇機票帶你飛往日本

全台首間「室內玩雪樂園」3月收攤！5年營業畫下句點

北市「5處共融遊戲場」免費玩！

盤點2024年歇業的老餐廳

2025最新日本入境規定台人享預先通關

出國玩注意！5種物品別帶回台

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

松江南京40年「手工現做斤餅」超Q彈

3大人氣IP降臨華山！亮點一次看

唐宮蒙古烤肉老闆公開調味黃金比例

熱門行程

迎接新年 感受光影祝福 北港燈會 耀眼啟航

新春來北港，點亮祝福！2025北港燈會穿越歷史與光影的璀璨交融，感受媽祖守護的溫暖力量

最新新聞更多

精選日本5處夢幻雪景溫泉地

新莊隱身寧靜民宅內的森林系咖啡廳

盤點7家復活的老味道！

高雄好玩卡3日券任選5景點暢遊　大眾運具搭到飽

2025鳳山光之季打造13座主題燈飾

窗邊就是維多利亞港！香港蠔酒吧開箱

新春花蓮賞花全攻略　緊鄰市區3大景點曝

只賣小籠包和豆漿！飄香蘆洲超過40年

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366