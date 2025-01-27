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郵輪的5大轉變！外媒：取消海上高爾夫、放寬正式服裝規定

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲許多人搭飛到國外轉乘郵輪。圖為公主遊輪旗下「太陽公主號」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

盛行於歐美國家的郵輪，對國人來說已不再陌生，甚至許多人買了機票飛到國外搭船，體驗遨遊於海上的悠閒時光。不過近幾年郵輪也根據現代人使用習慣有所改變，或許不久的將來上網更便宜且容易，也或許會取消穿著正式服裝等規定。就有外媒針對未來郵輪會有的改變，做統整性分析，喜歡搭郵輪的你不妨看看。

開放式高爾夫練習消失
Cruisecritic英國執行主編Adam Coulter認為，在郵輪上吹著海風、享受揮竿的樂趣恐怕會消失。因為後來人們意識到，把數以千計的高爾夫球打進海裡實在不環保。如今高爾夫練習移到了設有防護網的場地，或者直接改為虛擬高爾夫。

▲公主遊輪「太陽公主號」餐廳餐點,太陽公主號餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大多數郵輪僅開放少部分指定吸菸區。（圖／記者彭懷玉攝）

更少吸菸區
早年，船上吸菸是家常便飯，連客房和浴室都設有煙灰缸。如今，大多數郵輪僅開放少部分指定吸菸區，甚至限於船尾的一個小房間，讓癮君子大呼不過癮，現在許多大型郵輪上設置雪茄室，滿足旅客不同需求。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲太陽公主號「船長之夜」全部貴賓均盛裝出席。（圖／記者彭懷玉攝）

不再要求穿著正式服裝
搭郵輪過去是貴族的專利，意味著需要盛裝出席或訂定不同Dress Code，特別是在晚宴上，幾乎的女生都打扮得花枝招展。現代郵輪大幅放寬服裝規定，像是「主題之夜」、「船長之夜」就只需要男士穿西裝外套、女士穿洋裝即可。不過，像英國冠達郵輪這樣的品牌，仍保留部分正式晚宴的傳統。

▲名勝世界壹號,郵輪旅遊,遊輪旅遊,名勝世界壹號停靠熊本港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲郵輪上網路大幅改善，價格下降，在船上與親友視訊通話司空見慣。（圖／記者彭懷玉攝）

更好的Wi-Fi體驗
早年郵輪上的Wi-Fi既昂貴網速又慢，稍不注意就會斷線。如今，船上的網路大幅改善，價格也降低許多，許多人在郵輪上自拍、視訊通話已司空見慣。不過，因為海上沒有基地台，出了港後，手機的電信商當然無法連上網，而郵輪的Wi-Fi是使用衛星網路，通常要購買上網方案才能連上，單日價格落在幾百元新台幣。

▲名勝世界壹號,郵輪旅遊,遊輪旅遊,名勝世界壹號停靠熊本港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲早期在郵輪上想使用躺椅曬太陽是需要付費的。圖為名勝世界壹號。（圖／記者彭懷玉攝）

躺椅享受日光浴衍伸的佔位問題
Adam Coulter提及，早期郵輪旅行想要使用日光椅需要付費，現在改免費提供。不過也衍生出「椅子被長期霸佔」的問題，有些人用毛巾佔位，卻一整天都不出現，或許是未來郵輪需要改進的地方。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 郵輪轉變

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