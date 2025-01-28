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台茂逛市集、賞煙火「新春活動一次看」　大江送發財金只有3天

▲台茂公園新春市集。（圖／台茂購物中心提供）

▲台茂公園新春市集29日至2月2日。（圖／台茂購物中心提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

北部人連假免跑遠，台茂公園明起至2月2日，集結21個固定攤位，還有15台餐車輪番登場，除了囊括各式小吃，也能逛文具和手作花藝；大江購物中心則從明天起一連三天，免費送出雲林北港武德宮的發財金紅包，以及獨家開運祝福小卡。

▲台茂公園新春市集。（圖／台茂購物中心提供）

▲台茂公園初一迎來星光特技扯鈴秀。

台茂公園新春市集
台茂購物中心前方偌大的「台茂公園」，每到節慶成為逛市集、賞煙火勝地。今年從初一到初五，每天都有市集進駐。從初一至初四，接連規劃不同活動，初一是星光特技扯鈴秀，初二帶來絢麗的「新春煙火秀」；初三換上「火龍焰舞秀」，初四輪到小朋友會愛的「超人力霸王雅克見面會」，讓過年期間毫不無聊。

▲台茂公園新春市集。（圖／台茂購物中心提供）

▲台茂新春市集於1月29日至2月2日登場，集結21個固定攤位及15台餐車，囊括各式鹹食小吃、甜點。

今年新春市集明天至2月2日登場，集結21個固定攤位及15台餐車，囊括各式鹹食小吃、甜點，還有玩具及文創小物攤位。餐飲部份有金運旺福包、水旺伯滷味、江記排骨酥、李來脆皮玉米、歐IN炸雞、果小妹古早味鹹粿、香味四溢的馬爺烤鴨及新疆烤肉。

▲台茂公園新春市集。（圖／台茂購物中心提供）

▲初三輪到「火龍焰舞秀」。

甜點邀集排隊名店方人也麻糬、串成燒雞蛋糕、三峽金牛角、暖心時刻雞蛋糕、漾食堂黑糖糕、日本糰子、紅豆餅及飲料等。另外，自然系水晶輕手作、暖暖手作織花藝、布織品及手帳文具等各式攤商進駐，可以盡情享受挖寶樂趣。為期五天的新春市集，大年初一至初四從下午3點營業至晚間8點半；初五則開到晚上7點半。

▲林口店初一振奮人心太鼓表演鳳天神鼓;初三純聲饗宴阿卡貝拉 KTS烤吐司。（圖／MITSUI OUTLET PARKw提供）

▲▼林口店初一有太鼓表演；初三純聲饗宴邀來阿卡貝拉 KTS烤吐司。（圖／MITSUI OUTLET PARK提供）

▲林口店初一振奮人心太鼓表演鳳天神鼓;初三純聲饗宴阿卡貝拉 KTS烤吐司。（圖／MITSUI OUTLET PARKw提供）

MITSUI OUTLET PARK 林口、台中港、台南
MITSUI OUTLET PARK三店除了在大年初一安排太鼓表演，大年初二到初五期間，三店皆有豐富活動陸續登場。林口店有充滿日本風情的沖繩三味線表演、純聲饗宴阿卡貝拉表演、以及歡樂有趣的魔術和小丑雜耍等演出；台中港店請到講求力與美的立方體演出、花式扯鈴表演、融合帽子雜技與情境短劇的瘋狂紳士雜技等表演；台南店則有兼具優雅與霸氣的新豐高中儀隊演出。

同時，在聲林之王2中受到矚目的歌手陳守恩，也將現身台中港店與台南店，用真摯的嗓音與吉他，為民眾帶來一場音樂饗宴。

▲大江購物中心2025新春造景。（圖／大江購物中心提供）

▲▼大江購物中心2025新春造景。（圖／大江購物中心提供）

▲大江購物中心2025新春造景。（圖／大江購物中心提供）

大江購物中心送發財金紅包
大江購物中心明天大年初一起至初三連續三天，免費發送雲林北港武德宮的發財金紅包，以及獨家開運祝福小卡，北港武德宮號稱是全台最大且靈驗的財神廟，另外，現場也會發送新春幸運籤餅乾及「蛋白工坊」雙蛋捲等。業者表示，免費發送發財金習俗已邁向第8年，希望讓民眾在開春之際討個好兆頭。

為營造春節的熱鬧氣氛，大江購物中心布置全新的新春藝術裝置，並結合具有傳統特色的輕食快閃店鋪，饗初糖葫蘆、阿仁牛軋餅、覺茶堂銀耳露等古早味甜品，此外還有CHAFFEE天仁茗茶、春上布丁蛋糕、日出芝稻等特色伴手禮，可以慢慢逛，感受濃郁春節氣氛。

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