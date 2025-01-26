北市6大春節必賞花海！台版富良野、貓空魯冰花　夜櫻季展到2／15

▲北投三層崎公園以8萬株草花，布置層疊起伏的山坡地形，營造出「彩色浪花海」。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

愈接近春天，愈多花朵盛開！以下盤點「北市6大春節必賞花海」，從北投三層崎沿著斜坡盛開的花海，再到內湖大溝溪雙心花田、樟樹步道搖曳生姿的魯冰花，接著迎來陽明山花季和樂活夜櫻季，為台北人帶來日常小確幸。

▲北投三層崎花海春節至2月最美，花展持續至3月31日。（圖／公園處提供）

北投三層崎花海

北投三層崎花海被譽為「台版富良野」，今年以8萬株草花，布置層疊起伏的山坡地形，營造出「彩色浪花海」，其中包含近2萬盆薰衣草、56,777株四季草花，以及五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠、銀葉菊、孔雀草、大理花等，以空拍角度取景，會發現花海圖案呈現守護此區的大冠鳩身影。公園處指出，春節至2月最美，花展持續至3月31日。

▲古亭河濱花海今年以數十萬盆草花營造粉色浪漫，花期至2月下旬。（圖／水利處提供）

古亭河濱花海

古亭河濱花海坐落於古亭河濱公園籃球場旁，花種以粉色醉蝶花、黃色火焰雞冠花為主，總計數十萬盆粉、淺紫、白色系草花，營造出浪漫氛圍，還能站在船型瞭望台眺望整片花海，度過療癒又舒心的時光；到了夜晚，草地上還鋪設紫色草網燈，呈現與白天不同的情調。水利處表示，花海面積約3千坪，即日起到2月28日最美。

▲內湖「大溝溪生態治水園區」地景花海。（資料照／北市水利處提供）

大溝溪治水園區春節花海

每年大溝溪治水園區也有春節花海，今年水利處利用2萬餘盆時節草花，打造兩片「心心相印」的特色地景花海，以藍紫及紅色系草花為主色調，並以色調錯落的方式排列出愛心形狀，走進入園階梯，即可從高處清晰看見紅色心形花海。水利處說，賞花期可持續到農曆春節。

▲樟樹步道魯冰花海。（資料照／公園處提供）

樟樹步道魯冰花

貓空樟樹步道每年在過年期間迎來魯冰花季，金燦燦的花海隨風搖曳，十分迷人，同時還有櫻花、大波斯菊及向日葵接續綻放。大地處表示，魯冰花原為文山地區茶農慣用的綠肥作物，花期約為一個月，特意於秋天栽種，在農曆年節前夕開花，就位在樟樹步道明鏡池旁、晃腳亭，一路展至2月9日。賞花之餘，也有木炭手作體驗、趣味定向遊戲，以及音樂表演，讓花季更加熱鬧。

▲陽明山花季。（資料照／記者彭懷玉攝）

陽明山花季

每到春天，櫻花把翠綠山頭染上一層粉嫩色調，時不時霧氣繚繞，增添詩情畫意的氛圍。陽明山花季即日起至3月16日登場，陽明公園內聚集各式櫻花，首波預計在一月底迎來花期，最早開的是桃紅色山櫻花，沿著後方步道走，八重櫻、昭和櫻預計2月下旬至3月初盛開，遊客中心前及湖山綠地旁的吉野櫻預計於3月上旬至3月中旬開花，喜歡漫步花下的民眾不妨把握時機。

▲樂活夜櫻季 。（資料照／記者彭懷玉攝）

樂活夜櫻季

「2025樂活夜櫻季」即日起展至2月15日，第一波寒櫻沿著內溝溪河岸步道陸續盛開，搭配燦爛的夜間燈光造景，形成一道粉紅風景線。公園處表示，今年樂活夜櫻季以「櫻花樹下的幸福」為主題，展區與迪士尼公主系列IP合作聯名，打造茉莉公主、樂佩公主與許願光廊三大裝置藝術。另外，公園處也補充，由於樂活公園地下停車場地面工程，原第2區八重櫻步道區暫停對外開放，因此展期比往年短，欲前往賞花民眾，建議把握春節9天連假，與心愛的人共度浪漫的一夜。

提醒：隨手帶走不屬於當地的物品，共同愛護美好環境，且自然景觀可能因天候或不可抗力因素而有變化，實際情狀需以現場為主。