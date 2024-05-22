限時3天！　穿黃衣、黃配件「300碗思慕昔芒果冰免費吃」

▲思慕昔祭出芒果冰免費吃活動。（圖／思慕昔提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

吃冰了！為歡慶15周年，台灣人氣芒果冰品牌「思慕昔」特意祭出「芒果冰免費吃」超殺活動，限時3天只要身穿黃色衣服或是憑黃色配件，就可免費吃芒果冰1碗，每日限量100碗，送完為止，明（23）日正式開跑。

▲凡穿黃色上衣或有黃色配件即符合優惠資格。

「思慕昔」以特有細緻綿密雪花冰及香甜芒果深受觀光客喜愛，曾榮獲國際媒體CNN推薦來台必吃，累積超高人氣。這次為歡慶15周年，特意祭出「限量免費芒果冰」活動，5月23日起至5月25日只要身穿黃色服飾或是黃色配件（不限上下半身、鞋款、提袋、配件），即可排隊領取免費芒果冰1碗（市價250元），期間每日上午11時開始依序發放憑證號碼，持憑證號碼牌於指定時段兌換，每人限換1碗，每日限量100碗，活動3日共送出300碗。

▲CoCo楊枝甘露今天買1送1。（圖／CoCo提供）

另，芒果控今（22）日則可以搶先喝CoCo好友日限定「中杯楊枝甘露（胖胖／纖細）第2杯0元」超殺優惠，等於直接爽喝買1送1，今（22）日限時1天於官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券須於今日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

其中，「胖胖楊枝甘露」復刻香港經典甜湯楊枝甘露做法，吸得到西谷米、蜜香凍、芒果丁等料，搭配椰奶、芒果泥，口感濃郁且咀嚼感十足；而「纖細楊枝甘露」則是以低熱量優酪乳作為基底，搭配芒果、紅柚果肉、西谷米及蜜香凍等料，一杯就有飽足感。