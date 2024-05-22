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新加坡航空慘劇！「晴空亂流」難避免　搭機時必做一事

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新加坡航空一架從倫敦飛往新加坡的班機，昨（21日）下午突遭遇嚴重亂流，導致73歲的英籍乘客死亡、多人受傷。（圖／路透）

記者彭懷玉／台北報導

新加坡航空一架SQ321從倫敦飛往新加坡的班機，昨（21日）下午突遭遇嚴重亂流，導致73歲的英籍乘客死亡、多人受傷，班機緊急迫降泰國曼谷。而難以察覺的晴空亂流，是最有可能的肇事主因，旅客回到座位上隨時繫緊安全帶才是自保方式。

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

美國國家氣象局表示，亂流是由突然、不規則的空氣運動引起的，會產生急遽、快速的上升或下降氣流，這些上升氣流和下降氣流同時出現，將導致飛機意外震動。

另據BBC報導，航空學術和商業飛行員 Guy Gratton 解釋，晴空亂流發生在急流周圍，急流是一條快速流動的「空氣河流」，通常出現在40,000-60,000 英尺的高度，而事發飛機則是從海拔3萬7000英尺，急墜到3萬1000英尺高度，換算下來等於下墜了1829公尺。

▲飛機,富士山,東京。（圖／記者陳涵茵攝）

▲不具名空服人員透露，飛日本的亂流較其他線路更多。（圖／本報資料照）

克蘭菲爾德大學航空與環境副教授格拉頓表示，亂流雖「不太可能」摧毀一架飛機，但在極端情況下，由於風的強度，亂流可能會對飛機結構造成損壞。由於劇烈亂流導致飛機震動，可能會將未繫安全帶的人拋到機艙之外。

但航空專家約翰·斯特里克蘭(John Strickland)表示，在運營數百萬次航班中，嚴重亂流造成的傷害「相對罕見」。據美國國家運輸安全委員會表示，2009年至2022年間，美國航空公司發生了163起「嚴重亂流傷害」事件，平均每年約12起。

機長擔任駕駛飛機的重責大任，飛行員在飛行前會獲得具體的航空預報，其中包括氣象數據，需依照數據規劃適宜路線，盡量避開積雨雲、雷暴雲等區域，或放慢飛機速度以減輕亂流造成的影響，但在萬里無雲的情形下，「晴空」亂流通常看不見、更難避免。

▲搭飛機,搭機。（圖／記者彭懷玉攝）

▲在萬里無雲的情形下，「晴空」亂流通常看不見、更難避免。（示意圖／記者彭懷玉攝）

一些研究人員則認為，氣候變遷使得亂流發生的機率更頻繁。去年英國雷丁大學的科學家發現，1979年至2020年間，一條典型的繁忙北大西洋航線上的嚴重亂流增加了55%。他們認為，之所以亂流會增加，歸因於碳排放量導致空氣變暖，進而引發高海拔地區風速的變化。

至於乘客基本能做的，就是回到座位上隨時繫好安全帶，警示燈響起時須特別留意波動，並聽從空服員指示，若遇事故需逃生時，不要帶任何行李出去。

關鍵字： 搭機 搭飛機 搭機 亂流 晴空亂流 搭機安全

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