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關於「8個亂流小知識」！未來航班遇劇烈亂流增一倍以上

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▲搭飛機,搭機,飛機餐,長榮航空,Hello Kitty彩繪機,長榮,長榮飛機餐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲搭飛機遇到不穩定氣流難免，儘管不舒服又害怕，但並不會造成墜機發生，只可能因為動盪造成碰撞等傷害。（示意圖／記者彭懷玉攝）

旅遊中心／綜合報導

搭飛機遇到不穩定氣流難免，儘管不舒服又害怕，但並不會造成墜機發生，只可能因為動盪造成碰撞等傷害。知名旅遊雜誌《 Condé Nast》訪問機師和航空專家，整理出8點你必知的「亂流小知識」，趕快來腦補一下。

1. 亂流是無害的
亂流常見但通常是無害的。遇上亂流的原因眾多，有雷雨、風速和晴空亂流等，基本上無需太過擔心。

2. 亂流造成的傷害很少
美國聯邦航空管理局表示，每年約有58名飛行員因亂流而受傷。其中三分之二是空服員或乘坐時沒繫安全帶的乘客，這意味著每年在美國飛行的8億乘客中，僅約20名乘客因亂流而受傷。調查發現，受傷情形通常發生在30,000英尺或以上的高空。

▲搭飛機,搭機,飛機餐,長榮航空,Hello Kitty彩繪機,長榮,長榮飛機餐。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲一般情況下，飛行員知道前方會有亂流，並且可以在飛機接近時開啟安全帶警示標誌，提醒乘客繫好安全帶。（示意圖／記者彭懷玉攝）

3. 機長知道何時會發生
一般情況下，飛行員知道前方會有亂流，並且可以在飛機接近時開啟安全帶警示標誌，提醒乘客繫好安全帶。飛行前的天氣報告，駕駛艙雷達以及該地區其他飛機的相關報告等，也為機長提供了幫助。

4. 晴空亂流最危險
晴空亂流是亂流中最危險的類型，因為它發生在晴朗無雲的天空中，明明能見度極佳，天氣雷達卻無法得知迎面而來的亂流。使得機組人員幾乎來不及警告乘客返回座位並扣上安全帶。也正因如此，大多數亂流相關的傷害都是由晴空亂流所造成。據科學家指稱，由於全球氣候變遷，未來影響航班的強烈亂流可能增加一倍以上。

5. 亂流不會導致飛機墜毀
雖然亂流常讓人覺得飛機快墜毀，但無論亂流多麼嚴重，安全性卻很少被質疑，飛機的精密設計能承受極度亂流干擾，飛機的機翼實際上可傾斜到90度。Ask the Pilot的作者在新書Cockpit Confidential中也有指出。

6. 機師接受過專業訓練以應對
為了避開亂流，機長會仔細研究天氣模式並提前計劃，在每次飛行前選擇最佳路線。當亂流無法避免時，有些資歷深且較貼心的機長還知道如何安撫焦慮的乘客。

▲飛機,富士山,東京。（圖／記者陳涵茵攝）

▲由於晴空亂流的增加，防止造成相關傷害的唯一方法就是：繫好安全帶。（示意圖／記者陳涵茵攝）

7. 請確實注意安全帶指示燈
由於晴空亂流的增加，防止造成相關傷害的唯一方法就是：繫好安全帶。

8. 航空公司正研發新技術
為了避免亂流造成的不適，航空公司正在測試可幫助飛機完全避開亂流的相關技術。
 

關鍵字： 旅遊新知 旅遊 出國 達人旅遊 亂流 亂流知識

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