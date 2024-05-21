北市「2家五星飯店優惠」！福華贈40年禮盒　6月壽星再享房型升等

▲台北大縱走第一段陽明山二子坪步道。（圖／台北晶華酒店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

繼「水舞嘉年華」安排房客搭接駁車前往松山活動會場後，因應炎夏將至，台北晶華酒店再推出「晶華壯遊假期2.0：挑戰臺北大縱走」住房專案，三天兩夜每晚7,200元起（需另加15.5%稅與服務費）；台北福華大飯店迎40歲生日，6月住房贈「40週年祥雲禮盒」5,400元起，6月壽星還可免費升等至尊爵套房。

▲台北大縱走第三段七星山。（圖／台北晶華酒店提供）



夏天正適合親近山林，享受別於都市的沁涼綠意，晶華酒店祭出「晶華壯遊假期2.0：挑戰臺北大縱走」住房專案，業者將安排單趟專車接送至登山步道口，讓房客更便利挑戰縱走路線。登山結束後回到飯店，可前往「健身俱樂部」享受油壓按摩8折優惠，一解登山健行後的肌肉疲勞，釋放壓力。外縣市的山友搭高鐵入住、車票可享7折起優惠。

▲成立於1984年的台北福華大飯店，將於6月19日迎來40歲生日。（圖／台北福華大飯店提供）



另外，成立於1984年的台北福華大飯店，將於6月19日迎來40歲生日，對此，業者準備一系列的優惠，包括「40心動」限量住房專案，入住高級單床或雙床房含早餐每晚5,400元起（已含稅及服務費），6月1日至6月30日間，每房每晚贈送一份「40週年祥雲禮盒」，廣邀老顧客們回鍋體驗五星服務，重溫旅宿回憶。

▲只要是6月壽星入住，還可享免費升等至價值17,000元的尊爵套房。（圖／台北福華大飯店提供）



此外，只要是6月壽星入住，還可享免費升等至尊爵套房，即便是非6月壽星，每房每晚加400元也可升等至尊爵套房，但客房升等不含行政禮遇。