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虎航直飛普吉島「每周3班」開航！免簽跳島看海、玩最新樂園

▲▼燦星旅遊攜手台灣虎航推出普吉島直飛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲燦星旅遊攜手台灣虎航推出普吉島直飛航線。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／桃園報導

燦星旅遊再攜手台灣虎航推出「台北－普吉島」直飛航線，即日起至明年5月為止，提供每周3個來往航班。首發團於今（21日）出發，隨著泰國宣布延長對台免簽待遇，讓旅客接下來到泰國玩又多一個直飛選擇。

▲台灣虎航昨天下午在桃園機場航勤接駁車傳出前往日本大阪、東京航班送錯旅客烏龍事件。（示意圖／記者蔡玟君攝，非本新聞航班）

▲台灣虎航普吉島直飛航線增為每周三個來往航班。（示意圖／記者蔡玟君攝）

燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，今天首發航班載客超過9成，比起2023年，此次「台北－普吉島」航線增為每周3班，預估可以送超過1萬名旅客到普吉島玩。此次航班以「午去晚回」時間帶安排，殳蓁蓁也說，希望透過該時間帶鎖定全台旅客，可以更有餘裕的前往桃園機場搭機到普吉島玩。

▲▼燦星旅遊攜手台灣虎航推出普吉島直飛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲燦星旅遊普吉島首發團今天出發。（圖／記者蔡玟君攝）

殳蓁蓁表示，普吉島過去約20年沒有直飛航線，讓這一代的年輕旅客出國到海島國家，可能首先聯想的是越南、菲律賓，但透過現在與台灣虎航合作的普吉島直飛航線，讓年輕旅客可以認識這處充滿魅力的目的地，普吉島豐富的旅遊資源、全新景點和多元化旅宿選擇，可以提供各年齡層和不同客群更多選擇。

▲▼泰國珊瑚島。（圖／燦星旅遊提供）

▲珊瑚島擁有絕美海色。（圖／燦星旅遊提供）

▲▼泰國攀牙灣。（圖／燦星旅遊提供）

▲攀牙灣。（圖／燦星旅遊提供）

至於銷售方面，殳蓁蓁表示目前旅客多鎖定暑假時段，而企業顧客則鎖定10月後的日期，隨著泰國政府正式宣布對台免簽待遇延長，更帶動買氣，政策宣布後銷售量明顯成長2成以上。

▲▼泰國普吉島夢幻嘉年華樂園。（圖／燦星旅遊提供）

▲普吉島夢幻嘉年華樂園。（圖／燦星旅遊提供）

普吉島的旅遊魅力多元化，殳蓁蓁指出，隨著暑假即將到來，燦星旅遊將產品重點行程放在最新開幕的2大樂園，以及跳島旅遊，旅客可以從普吉島搭船跳島出海，穿梭在不同特色島嶼間，實際走進電影取景地，近距離看Tiffany藍海水，搭配自家代理悅榕集團飯店品牌，讓旅客能度過舒適的海島假期。

關鍵字： 燦星旅遊 台灣虎航 普吉島 泰國旅遊 亞洲旅遊

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