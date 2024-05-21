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雙北「4大夜間打卡點」全免費！2滂薄水舞秀、紅燈籠祭5／24點燈

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」展至6月10日,「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日登場。（圖／新北市高灘處提供、新北市觀旅局提供）

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」；「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日登場。（圖／新北市高灘處、新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／台北報導

初夏的台北夜更美！即日起在台北松山、新北碧潭都有水舞秀，而三重大都會公園則迎來「奇幻藝花園」展，6公尺熊裝置、4公尺高的「織夢花傘」浪漫滿分，緊接著5月24日「2024九份紅燈籠祭」為九份增添韻味，準備攜手另一半曬恩愛，或揪閨蜜美拍去。

▲「2024碧潭水舞」今（17日）晚正式揭幕。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2024碧潭水舞」17日晚間揭幕。（圖／新北市觀旅局提供）

2024碧潭水舞
「2024碧潭水舞」即日起展演至8月31日，除了每晚有6場5分鐘表演，還會加碼施放5場300秒煙火，分別在5月29日、6月5日、6月12日、8月14日及8月21日晚間8點登場，每周六、日及端午連假的晚間7點起，更邀請「優人神鼓青年優人」帶來共舞秀，營造視聽覺兼具的感官盛宴。

▲「台北水舞嘉年華」今（1日）起正式揭幕，一路展演到6月30日止，台北市長蔣萬安等貴賓出席開幕式。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「台北水舞嘉年華」展演到6月30日止。（圖／記者彭懷玉攝）

2024台北水舞嘉年華
首屆「2024台北水舞嘉年華」即日起至6月30日開跑，期間每晚7點至9點每個半點、整點於台北錫口碼頭彩虹橋施放一次5分鐘水舞秀，結合6首曲目輪播、河面水幕及橋體投影，打造絢爛的聲光饗宴。另外還有40公尺的「彩虹光廊」、炫彩光牆。若松山過於擁擠，也可過橋到對面的內湖端賞景。

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」。（圖／新北市高灘處提供）
新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」
美出新高度的夜間打卡點在新北三重！新北大都會公園「花開水岸•春日藝遊展」至6月10日，邀請到插畫藝術家潘心屏，在公園內打造出「奇幻藝花園」，以及6公尺幸福熊、4公尺高的「織夢花傘」，5大場域讓民眾巡遊其中，氛圍浪漫到不行。

▲「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日為期一個月登場。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日為期一個月登場。（圖／新北市觀旅局提供）

2024九份紅燈籠祭
「2024九份紅燈籠祭」將於5月24日登場，今年在九份老街、五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園等地設置燈飾，至6月23日期間每晚5點半至9點亮燈。同時，5月24日開幕式舉辦「提燈夜遊祈福行程」，民眾可免費領取小提燈。

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