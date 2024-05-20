淡水9座南瓜隧道只到5月底！繽紛瓜果超童趣　還有隱藏版向日葵

▲淡水南瓜隧道只展到5月底，免費參觀要看要快。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

淡水南瓜隧道只展到5月底！位於屯山里淡金路五段10號橋旁的農田，有座隱藏版的南瓜隧道，假日引來眾多人潮，今年一共有9條、總長超過400公尺的「南瓜隧道」，還有比臉還大的向日葵、擺有南瓜的座位區可拍照，免費參觀可別錯過。

▲淡水南瓜隧道由「屯山阿嬤」謝簡素打造，色彩繽紛的栗子南瓜，從棚架上垂落下來，有比頭還大、也有比拳頭還小的造型。（圖／記者彭懷玉攝）



淡水南瓜隧道由「屯山阿嬤」謝簡素打造，她透過棚架式栽培，種出結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜，從棚架上垂落下來，有比頭還大、也有比拳頭還小的造型，光是品種就達10種之多，放眼望去童趣又療癒，是初夏限定的美妙風景。

▲巨型的南瓜像是假的，繽紛又可愛。（圖／記者彭懷玉攝）



南瓜隧道不只有南瓜，順著一條條隧道沿途探秘，後方還有向日葵，逐漸枯萎的花朵雖已過茂盛期，仍看得出比臉還大，猶如天然的巨型蓮蓬頭，喜歡拍照的人不妨留下倩影。

▲向日葵雖已過茂盛期，仍看得出比臉還大，猶如天然的巨型蓮蓬頭。（圖／記者彭懷玉攝）

隧道內以綠色「黑海」品種南瓜為大宗，搭配橘紅色「東昇」、灰色「瑞福」、磚紅色「春娘」及白色「李白」等超過5種顏色、10個品種的南瓜，入口處也有紅色愛心造景可拍照。

▲▼南瓜隧道佛心開放給旅人參觀，切記好好維護環境，請勿任意破壞、攀折枝條。（圖／記者彭懷玉攝）

南瓜隧道佛心開放給旅人參觀，切記好好維護環境，請勿任意破壞、攀折枝條，現場也有新鮮現採的栗子南瓜，不妨買回家享用，以行動支持農民。

淡水南瓜隧道

地址：淡水區屯山里淡金路五段10號橋旁的農田，淡金路五段沿途白線皆可停車，但假日人潮多，建議平日前來。

交通方式：淡水捷運站搭公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往。