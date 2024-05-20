不只繡球花！雙北「3大花海」免費賞　3公頃糖果圖騰、水舞前先看

▲陽明山「竹子湖繡球花季」從即日起至6月23日登場，財福海芋田造景。（圖／台北市農會提供）



記者彭懷玉／綜合報導

花仙子們準備出動！以下整理出雙北4大花海景點，包含陽明山竹子湖的繡球花正美；只開放5月的內雙溪自然中心有愛情花；新北碧潭晚上賞水舞前還有夏日花卉盛宴；大都會公園幸福水漾園區以近3公頃的圖騰花海迎賓。

▲曹家花田香搬進粉紅色電話亭。（圖／台北市農會提供）



陽明山竹子湖繡球花

圓潤而繽紛的繡球花受許多人喜愛，而北部最知名又方便的賞景點首推陽明山竹子湖，繡球花季從即日起至6月23日登場，財福海芋田、名陽匍休閒農莊、大賞園、花與樹園藝、大梯田生態農園、曹家花田香等都是人氣賞景點，不只晴朗時美，時而雲霧繚繞的天氣，顯現出另一番詩情畫意。

▲「內雙溪自然中心」今年免費開放至6月10日。（圖／北市大地處提供）



內雙溪自然中心

每年5月紫色愛情花綻放之際，「內雙溪自然中心」都會免費開放讓民眾入園，今年於即日起至6月10日開門迎賓，其內種有近千株愛情花，分佈在中心各區。同時，「花季期間限定活動」含香草藥茶包、中草藥線香、香藥皂、森林種子旅行、森林六足觀察等，都能免費參加，每人限定參加一場次。

▲碧潭風景區打造夏日花卉盛宴。（圖／翻攝自賞花快報）



碧潭風景區

新北市政府於碧潭風景區打造夏日花卉盛宴，挑選出多種當季花卉，包含金露華、孔雀草、石竹、夏菫與雪茄花等，在碧潭吊橋與湖畔綻放出專屬的夏日風情，繽紛花海適合在賞水舞前來看。

▲新北大都會公園花海美到6月中。（圖／翻攝自新北水漾）



新北大都會公園花海

新北大都會公園也迎來近3公頃的花海，幸福水漾園區以柔和的波浪狀圖騰花海亮相，可以看到大片百日草，搭配大波斯菊、繡球花及孔雀草，點綴出飽和度高、猶如糖果般的畫面，預估盛開期到6月中旬，Google可搜尋「幸福水漾或重新北側停車場」便可找到。