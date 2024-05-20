豚骨烏龍麵買一送一！丸亀製麺快閃優惠明日登場連推2天　

▲丸亀製麺明起兩天「豚骨烏龍麵（中）買1送1。（圖／丸亀製麺提供）

記者黃士原／台北報導

喜歡吃烏龍麵的朋友看過來！丸亀製麺的買一送一快閃優惠又來了，5月21日至5月22日出示丸亀製麺FB按讚畫面，即享「豚骨烏龍麵買一送一」，等於平均1碗麵只要72元。另外，品牌也推出新商品「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」，可同時享用軟嫩豬腹肉和日式香料豬絞肉。

▲丸亀製麺「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」。（圖／丸亀製麺提供）

丸亀製麺5月21日至5月22日推出買一送一，點餐結帳時出示官方FB按讚或IG追蹤畫面，即享「豚骨烏龍麵（中）買1送1」，等於平均1碗麵只要72元。活動餐點限內用，不開放外帶，每支手機（畫面）限購一組。

丸亀這季新品是「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」，柔嫩入口的豬腹肉搭配日式香料調製的絞肉，再搭配清新的海苔絲和辛香洋蔥，中碗售價139元，加30元升級大碗麵，皆附海帶芽湯，除了台北站前店外，其他門市正在販售中。

▲身分證字號對中「5、2、0」3碼，今天Garden Kitchen點用自助吧送主餐3選1。（圖／台北萬豪提供）

另外，今天5月20日因諧音「我愛你」，而有網路情人節之稱，台北萬豪酒店Garden Kitchen推出一日快閃優惠，只要身分證字號對中「5、2、0」3碼，點用1280元的自助吧就送精緻主餐（3款任選1款），可在漁港綜合海鮮盤、14天熟成櫻桃鴨胸、新蔬食漢堡排之中任選1款。如果沒對中也沒關係，5月20日到高空酒吧INGE’S Bar&Grill點用套餐，只要穿著粉色系衣物或飾品，飯店就送精選調酒1杯。