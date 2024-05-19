▲北宜公路石牌縣界公園內的繡球花已經盛開。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

初夏之際，正是欣賞繡球花最好時節！位於北宜公路上的「石牌縣界公園」，就是一處免費賞繡球花景點，上千朵繡球花現在已經盛開，還有制高點觀景台，讓旅客能俯瞰蘭陽平原、東部海岸線，更能遠眺漂浮於海上的龜山島美景。

▲▼北宜公路石牌縣界公園規劃完善，還有步道讓旅人能欣賞繡球花。（圖／記者蔡玟君攝）

石牌縣界公園位於坪林、頭城交界處，是北宜公路最高處，海拔約538公尺，經過規劃後，現在已變成完善的公園，提供免費停車場，還能供來往旅客上廁所、購買簡單小吃。

▲▼園區不大，但滿山遍野的繡球花就已經能讓旅人拍得過癮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想賞花可別錯過這處免費景點。（圖／記者蔡玟君攝）

園內最大亮點，就是沿著山坡地勢栽種上千朵繡球花，每到初夏時，就成為公路上最美風景。記者於現場直擊，如今園內的繡球花已經慢慢盛開、進入最美時刻，以藍色、紫色兩種色彩的繡球花為主，並規劃步道，讓旅客可以輕鬆從不同視角欣賞繡球花海。

▲▼園內制高點觀景台，可以俯瞰蘭陽平原還有東海岸線樣貌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲龜山島也清晰可見。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在公園內最高處設有幾座觀景台，以不同高低視角能俯瞰花海外，另一側則能欣賞蘭陽平原與東海岸沿線風景，甚至能遠眺宛如漂浮在海面之上的整座龜山島風景。

同時，現在的北宜公路沿途也設有許多景觀餐廳，還有能讓重機族休息、用餐的空間，越來越好玩，下次到宜蘭玩，不妨改走北宜公路，一路從新北玩到宜蘭，沿途吃美食、賞花，欣賞另一種公路風景。