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暑假住飯店「每人只要850元」！早餐免費吃到爽　加碼升等房型

▲▼義大天悅飯店。（圖／義大提供）

▲義大天悅飯店即日起開放預訂3大暑假住房優惠，4人出遊最便宜「每人只要850元」就能享受。（圖／義大天悅飯店提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

再過不久就要放暑假了，現在就可以把握便宜安排暑假出遊！高雄就有一間飯店推出暑假早鳥住宿優惠，雙人住宿含自助式早餐下殺3399元，及早預訂再加碼免費升等至家庭房、加贈兒童早餐，等於4人一起住「每人只要850元」，超級划算，若於暑假周六入住，最便宜只要加價500元。

義大天悅飯店推出3大暑假限量住房優惠，即日起開放預訂，可於6月29日至8月29日期間平日入住，最划算首選3399元專案，包含菁英雅緻客房住宿1晚、自助式成人早餐2客，早鳥加碼免費升等至星悅尊榮家庭房、加贈12歲以下兒童早餐2客，等於一家四口出遊每人只要850元。

▲▼最新星悅尊榮家庭房。（圖／義大天悅飯店提供）

▲專案價3399元包含菁英雅緻客房住宿1晚、自助式成人早餐2客，圖為星悅尊榮家庭房。

想到遊樂園盡情暢玩，推薦可選4999元樂園專案，包含菁英雅緻客房住宿1晚、自助式成人早餐2客以及義大遊樂世界成人票2張，早鳥加碼免費升等星悅尊榮家庭房、加贈12歲以下早餐2客及兒童樂園門票2張（也可將此組加碼優惠另加價999元改為成人早餐1客及樂園成人票1張）。

▲▼義大遊樂世界。（圖／義大遊樂世界提供）

▲4999元樂園專案包含菁英雅緻客房住宿1晚、自助式成人早餐2客以及義大遊樂世界成人票2張。（圖／義大遊樂世界提供）

如果只想待在飯店裡耍廢、享用美食，就選4999元餐飲專案，包含菁英雅緻客房住宿1晚、翌日自助式成人早餐2客以及餐飲抵用券1500元，早鳥加碼免費升等星悅尊榮家庭房、加贈500元餐飲抵用券。

除了上述3大暑假住房優惠之外，義大天悅飯店還要再加碼好康，只要是在5月每周一10:00～16:00預訂暑假周六入住，加價僅需500元（原價1760元），限量50間，可要把握機會快速下訂。

▲▼嘉義天成文旅-繪日之丘。（圖／天成文旅-繪日之丘提供）

▲嘉義最美飯店「天成文旅-繪日之丘」推出平日1泊2食優惠。（圖／天成文旅-繪日之丘提供）

而5月為報稅季，想必繳稅後荷包一定大失血，嘉義「天成文旅-繪日之丘」即日起至6月30日推出「報稅季平日1泊2食」住宿優惠，可在5月19日至6月30日期間之周日至周四入住，可享經濟客房2200元起、親子溫馨溜滑梯四人房5500元起，等於最低每人只要1100元，即可入住1晚以及免費爽吃早餐、宵夜以及50多種古早味零食，詳細資訊可看《爽吃早餐、宵夜！「每人只要1100元」住飯店　還有50種零食免費吃》

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