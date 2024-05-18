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東區新飯店！開箱大安伊普索101房、聽懷舊CD入眠　24hrs飲品免費喝

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」開箱,大安EPISODE。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」即日起試營運，最大亮點是每房設置CD播放器，還有看得見101的景觀房。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

新飯店插旗台北市東區！「大安伊普索凱悅尚選酒店」即日起試營運，業者表示，目前136間客房僅開一半供預訂，周五、周六均已滿房，最大亮點是每房設置CD播放器，五月天、梁靜茹、蕭亞軒等華語唱片都能於入住時租借，而德州鮮切牛排、CAFÉ!N 硬咖啡進駐酒店一樓，預計6月中開幕後就吃得到德州鮮切牛排早午餐，同時這也是全球首間供應早餐的Texas Roadhouse分店。

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」開箱,大安EPISODE。（圖／記者彭懷玉攝）

▲凱悅集團睽違34年再度插旗北市，「大安伊普索凱悅尚選酒店」坐落於復興南路上，從捷運忠孝復興站出站步行約3分鐘。（圖／記者彭懷玉攝）

凱悅集團睽違34年再度插旗北市，「大安伊普索凱悅尚選酒店」坐落於復興南路上，從捷運忠孝復興站出站步行約3分鐘，由於距離洲際集團金普頓酒店及萬豪集團酒店賦樂旅居近，為了區別屬性，大安伊普索以超過100片黑膠唱片組成裝置牆、每房提供CD播放器，讓住客能租借喜歡歌手的CD，在周杰倫、五月天、梁靜茹、蕭亞軒等歌手的歌聲旋律中，酣然進入夢鄉，除了喚起台灣人的往日記憶，業者也希望能活絡東區的能量。

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」開箱,大安EPISODE。（圖／記者彭懷玉攝）

▲住客能租借喜歡歌手的CD，在周杰倫、五月天、梁靜茹、蕭亞軒等歌手的歌聲旋律中，酣然進入夢鄉。（圖／記者彭懷玉攝）

「大安伊普索凱悅尚選酒店」共有136間客房，主要分為9-12坪不等的三種房型，分別是具備私人露台、泡澡式浴缸以及雙洗臉盆的經典房型；可以看見台北101及信義區景色的景觀房，備有特大床的寬敞景觀房；及恬靜舒適，備有訂製沙發床以及浴缸的轉角大床房，可供家庭、閨密多人入住。

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」開箱,大安EPISODE。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼可以看見台北101及信義區景色的景觀房，備有特大床的寬敞景觀房；備有訂製沙發床以及浴缸的轉角大床房，可供家庭、閨密多人入住。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」開箱,大安EPISODE。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」開箱,大安EPISODE。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽台大床房。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，20坪經典套房全館僅2間，選用精品家具、雙洗手槽、獨家挑高空間、獨立客廳及85吋 B&O 電視。因應寵物友善，跟新竹伊普索一樣，大安館同樣於房內提供macarro馬卡兒頂級乳膠床和寵物餐具。

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」開箱,大安EPISODE。（圖／記者彭懷玉攝）

▲開幕期間提供按摩刮痧板、枕頭噴霧、絲質眼罩、降噪耳塞及Greenergize綠量超級食物包。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」開箱,大安EPISODE。（圖／記者彭懷玉攝）

▲沐浴品則選用紐約現代保養品牌MALIN+GOETZ，備有泡澡舒緩浴鹽、面膜，並選用韓國髮廊御用品牌 UNIX 吹風機。（圖／記者彭懷玉攝）

酒店主打摩登復古風格，從一入電梯就能感受到，櫃檯後方的黑膠牆由超過100張唱片組成，顛覆一般制式的風格，酒店聯手台中知名酒吧 LayLow，將大廳打造成慵懶的The SOCIAL by LayLow 複合式空間，此區將安排 DJ、Jazz現場Live演出，預計每兩周一次。值得一提的是，每位入住房客，可在此享受每日一小時紅白酒暢飲、全日免費零食及飲品，還有每日兌換一杯Coffee Stopover咖啡豆現磨的精品咖啡。

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」開箱,大安EPISODE。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼黑膠牆由超過100張唱片組成；The SOCIAL by LayLow 複合式空間將安排 DJ、Jazz現場Live演出，預計每兩周一次。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」開箱,大安EPISODE。（圖／記者彭懷玉攝）

客房部分，選用五星飯店等級席伊麗床墊、400織厚實柔軟布巾，開幕期間提供按摩刮痧板、枕頭噴霧、絲質眼罩、降噪耳塞及Greenergize綠量超級食物包。沐浴品則選用紐約現代保養品牌MALIN+GOETZ，備有泡澡舒緩浴鹽、面膜，並選用韓國髮廊御用品牌 UNIX 吹風機。娛樂部分，配置55吋 Samsung 智慧電視，可利用藍牙音響播放歌曲、打開Netflix追影集，或隨機播放每月更新的百部藍光電影，度過舒適的夜晚。

▲「大安伊普索凱悅尚選酒店」開箱,大安EPISODE。（圖／記者彭懷玉攝）

▲客房選用五星飯店等級席伊麗床墊、400織厚實柔軟布巾。（圖／記者彭懷玉攝）

凱悅集團為慶祝北市第二家凱悅酒店正式開幕，從6月1日至9月1日入住大安 EPISODE，並於官網以標準房價訂房，即可賺取額外 500 點獎勵積分。同時，酒店加碼推出「試住體驗方案」，即日起至5月19日入住不含早餐，每房每晚3,999元起。

▲嘉佩樂酒店今（30日）重磅宣佈，臺北嘉佩樂酒店將於今年底開幕，台北嘉佩樂酒店大廳、套房。（示意圖／嘉佩樂酒店提供）

▲▼台北嘉佩樂酒店將於今年底開幕，圖為大廳、套房。（示意圖／嘉佩樂酒店提供）

▲嘉佩樂酒店今（30日）重磅宣佈，臺北嘉佩樂酒店將於今年底開幕，台北嘉佩樂酒店大廳、套房。（示意圖／嘉佩樂酒店提供）

另外，全球知名的嘉佩樂酒店也將插旗台北！就選在有最美林蔭大道之稱的敦化北路上，酒店規劃86間客房和套房，以及一間隱密性高的雙層酒吧、The Grill、中餐廳、日式餐廳提供量身訂做的無菜單料理 (Omakase)，以及音樂空間、SPA、溫水泳池等設備，預計今年底迎賓。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 大安伊普索凱悅尚選酒店 大安 EPISODE 新飯店

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