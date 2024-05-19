ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

4大飯店「住1晚送1晚」懶人包！最便宜每人每晚799元　免費吃早餐

▲▼義大天悅飯店。（圖／義大提供）

▲義大天悅飯店推出5月壽星專屬優惠，可享幸福家庭房買1送1。（圖／義大天悅飯店提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

夏日正是出遊的好時機，全台就有4大飯店祭出「住1晚送1晚」優惠，若以4人一起出遊來算，最便宜「每人每晚只要799元」就能住飯店享受，還能免費爽吃自助式早餐；另外，還有飯店加碼送超好玩的冒險體驗，像是自由落體、高空漫步等，吃喝玩樂通通滿足。

1.高雄義大天悅飯店

義大天悅飯店推出5月壽星住宿優惠，至5月31日前每日限量10間，當月壽星可享幸福家庭房買1送1優惠價6388元（可連續住2晚或同日住2間），再享自助式早餐2客（僅供1日或1間）、兒童早餐買1送1（均需加收原價10%服務費），以4人連續住2晚來算，平均每人每晚只要799元，提醒入住時需出示身分證。

▲▼義大天悅飯店幸福家庭房。（圖／義大天悅飯店提供）

▲4人一起來住幸福家庭房3天2夜「每人每晚只要799元」，再加碼送2客自助式早餐。

若壽星在生日當天入住還有好康！義大天悅飯店要加碼送6吋巴斯克乳酪蛋糕1個；至於假日加價，周六入住每房每晚加價1100元，連續假期及暑假周六每房每晚加價1760元。

2.凱撒飯店連鎖：墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅

凱撒飯店連鎖旗下3館墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅聯手推出「住一館送一館」優惠，即日起至6月28日，第一晚預訂指定專案入住後，依專案內容可獲得1張指定館別主題客房住宿券，不需連續住宿，加上長達半年的票券效期，讓民眾可自由安排墾丁、台南或台東之旅，彈性又便利。

▲▼墾丁凱撒大飯店,台南趣淘漫旅,台東趣淘漫旅。（圖／業者提供）

▲墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅與台東趣淘漫旅攜手推出「住一館送一館」優惠，圖為墾丁凱撒大飯店戶外泳池。（圖／業者提供，以下皆同）

南台灣渡假首選墾丁凱撒大飯店，平日雙人入住景觀客房一泊二食每晚8800元起，專案包含迎賓點心、迎賓飲料及休閒中心DIY活動或季節精選行程體驗1次，專案加贈1張台南趣淘漫旅或台東趣淘漫旅平日雙人一泊一食住宿券，以超划算的住宿價格，就能一次感受不同城市風貌。

▲▼墾丁凱撒大飯店,台南趣淘漫旅,台東趣淘漫旅。（圖／業者提供）

▲台南趣淘漫旅贈送6項冒險活動體驗，包含自由落體、高空漫步等。

全台首創冒險主題飯店台南趣淘漫旅，平日雙人入住三天兩夜每晚3900元起，除享住宿二大床豪華景觀客房及台南特色自助早餐外，專案另贈六項冒險活動體驗（活動包括自由落體、攀登競技、翱翔漫旅、高空漫步、光束任務及全館解謎）與台東趣淘漫旅探索客房一泊一食住宿券1張；另有三天兩夜逗陣套房可選，25坪寬敞舒適的住宿空間，平日雙人入住三天兩夜每晚也只要6900元起，入住則贈送墾丁凱撒景觀客房一泊一食住宿券1張。

▲▼墾丁凱撒大飯店,台南趣淘漫旅,台東趣淘漫旅。（圖／業者提供）

▲入住台東趣淘漫旅趣淘套房三天兩夜平日每晚5800元起，130度的寬闊視野飽覽絕佳台東美景。

而距離台東火車站步行不到3分鐘的台東趣淘漫旅，則推出平日入住逗陣客房(2中床)三天兩夜每晚5300元起、趣淘套房三天兩夜每晚5800元起優惠，依預訂專案另贈1張墾丁凱撒或台南趣淘漫旅平日一泊一食住宿券；入住台東趣淘搭配飯店預約租車服務，租車、還車皆可在飯店櫃台一站式完成，輕鬆即可探索東台灣之美。

關鍵字： 住1晚送1晚 飯店優惠 住宿優惠 壽星優惠 生日優惠 身分證優惠 義大天悅飯店 墾丁凱撒大飯店 台南趣淘漫旅 台東趣淘漫旅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

推薦閱讀

4大飯店「住1晚送1晚」懶人包！

4大飯店「住1晚送1晚」懶人包！

喝一波！1人2500元起住酒莊聯名飯店

喝一波！1人2500元起住酒莊聯名飯店

土耳其必去粉色鹽湖　天空之鏡超美

土耳其必去粉色鹽湖　天空之鏡超美

超商獨家「2款抹茶新冰」任2件0元開吃

超商獨家「2款抹茶新冰」任2件0元開吃

朝聖世界最美星巴克在日本！

朝聖世界最美星巴克在日本！

住2飯店每人每晚1417送早餐、下午茶

住2飯店每人每晚1417送早餐、下午茶

開箱／全新「湖上Villa」民宿！

開箱／全新「湖上Villa」民宿！

北市東門隱藏版餐廳初夏菜單上市

北市東門隱藏版餐廳初夏菜單上市

峴港巴拿山攻略！晨光佛手橋超夢幻

峴港巴拿山攻略！晨光佛手橋超夢幻

開箱「老佛爺」設計的澳門葡國菜餐廳

開箱「老佛爺」設計的澳門葡國菜餐廳

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大水樂園開了！每人只要500元

「碧潭水舞」今揭幕！煙火秀時間快看

喝一波！1人2500元起住酒莊聯名飯店

北台灣最大水樂園要開了！門票1元

古早味蛋糕鬆軟爆漿巧克力餡超療癒

祭出5折券、買一送一！王品集團年中慶「25品牌優惠」一次看

紅葉蛋糕第三代推新品牌

4縣市「50嵐」6／1起變貴了！

土耳其必去粉色鹽湖　天空之鏡超美

住2飯店每人每晚1417送早餐、下午茶

熱門行程

最新新聞更多

4大飯店「住1晚送1晚」懶人包！

喝一波！1人2500元起住酒莊聯名飯店

土耳其必去粉色鹽湖　天空之鏡超美

超商獨家「2款抹茶新冰」任2件0元開吃

朝聖世界最美星巴克在日本！

住2飯店每人每晚1417送早餐、下午茶

開箱／全新「湖上Villa」民宿！

北市東門隱藏版餐廳初夏菜單上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366