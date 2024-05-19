4大飯店「住1晚送1晚」懶人包！最便宜每人每晚799元　免費吃早餐

▲義大天悅飯店推出5月壽星專屬優惠，可享幸福家庭房買1送1。（圖／義大天悅飯店提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

夏日正是出遊的好時機，全台就有4大飯店祭出「住1晚送1晚」優惠，若以4人一起出遊來算，最便宜「每人每晚只要799元」就能住飯店享受，還能免費爽吃自助式早餐；另外，還有飯店加碼送超好玩的冒險體驗，像是自由落體、高空漫步等，吃喝玩樂通通滿足。

1.高雄義大天悅飯店

義大天悅飯店推出5月壽星住宿優惠，至5月31日前每日限量10間，當月壽星可享幸福家庭房買1送1優惠價6388元（可連續住2晚或同日住2間），再享自助式早餐2客（僅供1日或1間）、兒童早餐買1送1（均需加收原價10%服務費），以4人連續住2晚來算，平均每人每晚只要799元，提醒入住時需出示身分證。

▲4人一起來住幸福家庭房3天2夜「每人每晚只要799元」，再加碼送2客自助式早餐。

若壽星在生日當天入住還有好康！義大天悅飯店要加碼送6吋巴斯克乳酪蛋糕1個；至於假日加價，周六入住每房每晚加價1100元，連續假期及暑假周六每房每晚加價1760元。

2.凱撒飯店連鎖：墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅

凱撒飯店連鎖旗下3館墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅及台東趣淘漫旅聯手推出「住一館送一館」優惠，即日起至6月28日，第一晚預訂指定專案入住後，依專案內容可獲得1張指定館別主題客房住宿券，不需連續住宿，加上長達半年的票券效期，讓民眾可自由安排墾丁、台南或台東之旅，彈性又便利。

▲墾丁凱撒大飯店、台南趣淘漫旅與台東趣淘漫旅攜手推出「住一館送一館」優惠，圖為墾丁凱撒大飯店戶外泳池。（圖／業者提供，以下皆同）

南台灣渡假首選墾丁凱撒大飯店，平日雙人入住景觀客房一泊二食每晚8800元起，專案包含迎賓點心、迎賓飲料及休閒中心DIY活動或季節精選行程體驗1次，專案加贈1張台南趣淘漫旅或台東趣淘漫旅平日雙人一泊一食住宿券，以超划算的住宿價格，就能一次感受不同城市風貌。

▲台南趣淘漫旅贈送6項冒險活動體驗，包含自由落體、高空漫步等。

全台首創冒險主題飯店台南趣淘漫旅，平日雙人入住三天兩夜每晚3900元起，除享住宿二大床豪華景觀客房及台南特色自助早餐外，專案另贈六項冒險活動體驗（活動包括自由落體、攀登競技、翱翔漫旅、高空漫步、光束任務及全館解謎）與台東趣淘漫旅探索客房一泊一食住宿券1張；另有三天兩夜逗陣套房可選，25坪寬敞舒適的住宿空間，平日雙人入住三天兩夜每晚也只要6900元起，入住則贈送墾丁凱撒景觀客房一泊一食住宿券1張。

▲入住台東趣淘漫旅趣淘套房三天兩夜平日每晚5800元起，130度的寬闊視野飽覽絕佳台東美景。

而距離台東火車站步行不到3分鐘的台東趣淘漫旅，則推出平日入住逗陣客房(2中床)三天兩夜每晚5300元起、趣淘套房三天兩夜每晚5800元起優惠，依預訂專案另贈1張墾丁凱撒或台南趣淘漫旅平日一泊一食住宿券；入住台東趣淘搭配飯店預約租車服務，租車、還車皆可在飯店櫃台一站式完成，輕鬆即可探索東台灣之美。