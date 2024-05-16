雅室牛排桃園藝文店5／18開幕　台北2店同慶「消費滿千送百」

▲雅室牛排桃園藝文店5/18開幕，上圖為美國PRIME自然牛紐約客牛排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

30年經典牛排館「雅室牛排」今年首次跨出大台北，在桃園藝文特區設立全台第3家分店，5月18日正式開幕，6月16日前完成指定活動，加贈迎賓酒一杯。另外，在仁愛店、大直店消費滿千，即送桃園藝文店百元折價券。

1994年創立的雅室牛排，是台北市經典牛排館之一，2018年曾面臨到房東要收回店面及員工出走危機，同年由二代接班並在仁愛圓環重啟爐灶，2020年在春大直商場開出第2家店。今年品牌迎來30周年之際，也首次跨出大台北，在桃園藝文特區設立全台第3家店，5月18日正式開幕。

▲雅室牛排桃園藝文店位於同德五街上的麗晶花園廣場1樓。（圖／雅室牛排提供）

▲一樓為包廂區。（圖／雅室牛排提供）

▲二樓為一般用餐區。（圖／雅室牛排提供）

桃園藝文店除了吃得到肋眼、老饕、紐約客、菲力、沙朗等經典牛排之外，曾為雅室牛排老班底的主廚曾信義（Clark克拉克），透過食材選用、揉合中西料理手法及風味，打造了多款「中西合璧」的新菜單。

▲三人派對餐限定餐以大份量的美國極黑牛戰斧牛排佐以蒜片九層塔。（圖／雅室牛排提供）

▲經典雅室牛排。（圖／記者黃士原攝）

桃園藝文店限定的三人派對餐限定餐，以大份量的美國極黑牛戰斧牛排佐以蒜片九層塔，就是曾信義將台灣的「辦桌文化」、「消夜必搭鹹酥雞風味」融入餐點中，讓來到桃園藝文特區的家人、好友能延續相聚的美好時光。

▲前菜「主廚兒童的回憶」，將小管炙燒封住鮮味，並佐上清爽海菜。（圖／記者黃士原攝）

前菜「主廚兒童的回憶」則是曾信義以他在宜蘭海濱長大的過往發想，延伸隨著漁船出海夜釣小管、雞蛋炒海菜的經驗，將小管炙燒封住鮮味，並佐上清爽海菜。「龜山島炒大蝦」則是運用分子料理手法，把海浪拍打岸邊的泡沫視覺化，與新鮮搭配焦香的海大蝦交疊。

▲酥皮濃湯是牛排館的經典湯品，曾信義將這個老味道重新升級。（圖／記者黃士原攝）

酥皮濃湯是牛排館的經典湯品，曾信義將這個老味道重新升級，一改過去濃湯搭配起酥製作的方式，運用製作麵茶的手法降低濃稠度，使湯品較為清爽；酥皮的部分則使用小火慢烤麵團來提升層次感，呈現不同的風味。

▲高樹可可馬斯卡彭蛋糕也是桃園店限定。（圖／記者黃士原攝）

高樹可可馬斯卡彭蛋糕也是桃園店限定，使用法芙娜70％巧克力製作出的特薄麵皮，包裹香滑細緻的馬斯卡彭起司，以及綿密香濃的鮮奶油，最後撒上頂級黑可可粉。其他餐後甜點還有經典昭和手工布丁、「台味」十足的土鳳梨舒芙蕾。

慶祝雅室牛排桃園藝文店全新登場，開幕起至6月16日止，完成指定活動加贈迎賓酒一杯，數量有限，送完為止。台北的仁愛店、大直店也一起同慶，消費滿千即送桃園藝文店百元折價券。

▲雅室牛排桃園藝文店菜單，點圖可放大。（圖／雅室牛排提供）

▲甩鍋雞進駐桃園ATT筷食尚。（圖／甩鍋雞提供）

插旗桃園的還有去年9月首度登台的「甩鍋雞」，台灣2號店於5月3日正式進駐桃園ATT筷食尚，該品牌主打韓式炒雞及炒豬吃到飽，合計有7種口味，餐廳保留韓國傳統的烹煮方式，使用新鮮的雞肉及高麗菜、馬鈴薯、年糕、豆芽等各式蔬菜食材，以甩鍋的方式大火翻炒，讓雞肉皮脆焦香，最後再加入韓國原裝進口的特色醬料。

▲甩鍋雞點單排名第一名的「蜂蜜醬香雞」。（圖／甩鍋雞提供）

甩鍋雞採用半自助式吃到飽，主菜炒雞採現點現炒，炒至8分熟後上桌，消費者可依照自己喜好取用自助吧上的各種配料一起食用，像是加入韓式冬粉拌炒，也可把炒雞夾入馬芬堡中享用，或是取用比薩烤餅皮沾醬食用。另外還能加入高湯煮成火鍋，牛肉片、豬肉片可請服務人員協助加點，一樣無限量供應。

