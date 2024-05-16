北台灣最大水樂園要開了！「只要1元」爽玩　超殺門票限量開賣

▲北台灣最大「六福水樂園」將在6月15日起開幕。（圖／六福村提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接炎炎夏日，「北台灣最大水樂園」將在6月15日起正式開園，並將在明（17）日搶先開賣超殺1元成人票，真的只要花1元就能玩到爽，數量有限售完為止；若搶不到也別難過，樂園也將另外推出限量99元成人票以及399元預售票，想省荷包出門玩的你千萬別錯過。

「六福水樂園」是北台灣最大的水樂園，自2012年開幕以來就擁有超高人氣，園區內有12項水上設施，讓你一次玩到爽，今年將在6月15日盛大開幕；推薦一定要玩全台唯一雙拼式急速戲水滑道「暗黑滑行」，體驗全黑中的刺激感，而「海神飛艇」擁有15公尺高的立體滑道，急速墜落快感十足，還有「冰凍滑道」，酷涼6度C最適合炎炎夏日大玩特玩。

▲此為六福水樂園「海神飛艇」設施，擁有15公尺高的立體滑道，急速墜落超刺激。



而六福村今年歡慶45周年，也搶先在暑假到來前祭出六福水樂園1元狂歡沁涼價！六福水樂園成人票原價799元，現在直接下殺1元，將在明（17）日中午12:00於官網開賣，限量100張，每人每筆限購1張，售完為止；如果沒搶到也別難過，晚上20:00還有限量200張99元成人票。

不僅如此，六福水樂園再加碼，6月1日至6月10日期間，預售票只要399元，絕對要把握便宜先買起來。

小人國主題樂園今年則是升級超人氣水上設施「大雷雨」！將在明（17）日起每周五、六、日、一開放，由3座大型設施組成，分別為穿越大小水柱形成的「彩色水道」、數千水柱全向齊發的「冷冷冷水瀑布」、重磅水量從高處傾瀉而下的「Cool SPA」，刺激好玩又消暑。

▲超人氣水上設施「大雷雨」今年升級回歸。（圖／小人國主題樂園提供）

另外，小人國主題樂園也推出門票優惠，即日起至5月31日，只要在下午1點半後入園（最後購票時間為下午3點），平日可享優惠票價399元、假日可享優惠票價549元。