距離近、旅遊花費低　他揭「台灣10大優點」吸引日本人來台玩

▲台灣疫後課題之一是如何增加海外客源。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

日本向來是台灣重要海外客源市場，未來要如何吸引更多旅客來台旅遊成為重要課題。Klook日本總經理增田航今（23日）公布「日本旅客旅遊趨勢與偏好」，台灣與韓國擁有許多相似之處，距離近、旅行花費相對便宜，但台灣擁有獨特美食魅力，加上環境安全、友善、完善的交通與多元自然景點，成為吸客優勢。

台灣有哪些吸引日客來台旅遊的優點？增田航認為有距離近、直飛航班多、旅行花費相對便宜、環境安全、乾淨、友善、無政治衝突、美食多元且獨特、便捷交通、豐富自然景點能前往等。

▲Klook日本總經理增田航。（圖／記者蔡玟君攝）

增田航分析，根據觀光署數據指出，日客來台人次持續攀升、年增長32%，但整體來說，日本出境市場恢復速度仍緩慢，目前僅恢復疫情前的67%，主因為「日圓匯率低導致出國預算增加」、「護照持有比例僅不到20%」，以及「『出國旅遊很奢侈』的社會氛圍」。

在此背景下，台灣距離近、旅行花費相對其他目的地較便宜、直飛航班選擇多的優勢就凸顯出來。增田航指出，對許多生在數位時代下的年輕人來說，他們首次出國可能就是大學時與三五好友相約出國、創造美好回憶，但疫情卻阻斷這件事，在疫後，上述優點反而能大大提升這些客群「我或許可以到台灣旅行」的想法。

▲台灣擁有多元且獨特的美食魅力。（圖／記者姜國輝攝）

韓國雖與台灣也有相似優勢，但增田航認為，日本人對韓國和台灣的想像並不一樣。對韓國的印象大多是K-POP、時尚、很辣的食物，但對台灣的印象則包括「台灣很歡迎日本人」、「無政治衝突」、「旅遊環境安全」，加上有滷肉飯、小籠包等多元且獨特的美食魅力，許多KOL或Youtuber介紹時也以美食魅力介紹台灣，還有便捷交通、豐富的自然景點等優點。

▲永康商圈是人氣景點。（圖／記者湯興漢攝）

此外，在疫後，日客對出國更在乎目的地的「安全」與「乾淨」程度，台灣除了友善、安全，乾淨程度也較值得信賴，成為出國首選；綜合各界數據來看，2024年日本人出國目的地排行榜，前三名分別是韓國、美國和台灣，可見台灣備受青睞。

展望2025年，Klook計畫將推廣重點目標客群之一放在這些善用數位工具，但還沒有出國經驗的年輕世代客群上，透過社群行銷、影音、部落格等多元化工具推廣正確的出國資訊之餘，加上豐富多元的產品元件選擇，能提升日本旅客來台觀光意願。

▲AI科技也開始逐漸運用在旅遊上（圖／取自免費圖庫Pexels）

此外，隨著AI已開始應用在個產業，Klook也已導入AI服務，包括與Google合作，可AI生成平台上不同一日遊選擇比較表，方便旅客購買，並提供自動與即時翻譯、特定產品券（如按摩）線上預約等。

Klook台灣行銷副總監陳思穎也補充，今年起率先在美國市場推出「AI自動生成導覽」，以彌補語言不通和人力不足的問題，未來計劃繼續拓展至其他市場。

而相比其他平台更強調AI一站式服務，增田航則認為一站式服務或許是未來的發展可能，但Klook產品多元，使用者對不同目的地都有興趣，因此平台的重點是放在提供更好的服務與使用體驗；陳思穎也指出，每位旅客的體驗痛點不同，Klook在AI科技應用會先以解決顧客碰到的問題為導向，之後才會思考一站式銷售。