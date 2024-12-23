古坑綠色隧道聖誕前迎來新樂園　鵝童驛站開幕打造親子遊憩

▲全新的觀光樂園「鵝童驛站」由董事長陳宏杰、副總經理張琇琬主持開幕，文觀處長陳璧君、城鄉處長林長造等人觀禮。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林古坑綠色隧道聖誕節前夕迎來全新的觀光樂園「鵝童驛站」，鵝媽媽休閒育樂有限公司取得雲林縣政府OT案《古坑綠色隧道交流驛站營運移轉案》的經營權，經過10個月的精心規劃與改造打造一座適合親子同遊的夢幻園地。由董事長陳宏杰、副總經理張琇琬主持開幕，文觀處長陳璧君、城鄉處長林長造等近千人觀禮。

董事長陳宏杰指出，位於斗六市勞工育樂中心旁的鵝媽媽鵝童樂園，以環境教育、食農教育為主的經營模式，帶動教育訓練及戶外教學的教學場域模式；而古坑綠色隧道鵝童驛站驛站則以觀光客為休憩中繼站為主，打造親子遊憩場域，提供全齡式最佳休閒好去處，也與各異業做結盟，例如與遊覽車業簽定合作契約，實際將各地遊客帶入雲林。

▲雲林古坑綠色隧道聖誕節前夕迎來全新的觀光樂園「鵝童驛站」。（圖／記者王悉宇翻攝）

陳宏杰表示，戶外設有鵝吃市美食區、鵝餐車區、飛天鵝車車、全國唯一飄飄鵝小火車、旋轉天鵝、氣墊趴趴鵝，集合多樣美食、遊樂設施及拍照景點；室內設有鵝童遊戲區、鵝咖將咖啡廳、小松文創區、世界精品咖啡專區、台灣良品區、鵝媽媽專區、Less Bady 香氛區等。

文觀處長陳璧君表示，雲林縣今年觀光人次已破二千萬，如今再新增「鵝媽媽鵝童驛站」觀光據點，甚至異業多元結盟提供消費者全方位服務，不僅驛站內有雲林良品等伴手禮選購、咖啡飲品品嘗，將可活化在地產業、增進就業機會，為古坑綠色隧道再創觀光發展高峰，歡迎全國各地民眾攜家帶眷前來感受不一樣的鵝媽媽鵝童驛站。

城鄉發展處長林長造說，因疫情養息多年的古坑綠隧交流驛站，歷經十個月的孕育與整建，以全新面貌「鵝媽媽鵝童驛站」開幕，打造成溫馨親子場域、觀光客停靠休憩據點，甚至是台三線往大古坑地區最佳中繼站，且串聯至草嶺石壁竹地標完整的觀光生活圈，為雲林再增添一新觀光據點，未來期串聯社區提升就業人口、地方創生帶動整體觀光發展。

▲雲林古坑綠色隧道「鵝童驛站」室內設有鵝童遊戲區、鵝咖將咖啡廳。（圖／記者王悉宇翻攝）