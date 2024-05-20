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季節限定！日本夏日採果趣

文／七逗旅遊網、圖／喜鴻假期

每年6月下旬到8月中下旬，是日本水蜜桃產季，垂涎欲滴、香甜多汁的水蜜桃魅力讓人無法擋，今年夏季就到日本親手採摘，享受鮮美的水蜜桃饗宴！同時前往東京、大阪、九州、北海道、四國等日本各地，深入體驗日本夏季限定的旅遊玩法！
 

▲▼水蜜桃,日本旅遊,夏季限定,採果體驗,農村樂趣,七逗旅遊網,喜鴻假期。（圖／喜鴻假期提供）
▲如拳頭般大的水蜜桃好juicy，大口咬下超過癮！

帶著獨特清香的日本水蜜桃鮮甜多汁，總是給人幸福的感覺，最適合全家大小親子同行，今年夏天就走趟日本體驗夏季限定的農村樂趣，品嘗感受這迷人的夏日香氣。
 

▲▼水蜜桃,日本旅遊,夏季限定,採果體驗,農村樂趣,七逗旅遊網,喜鴻假期。（圖／喜鴻假期提供）
▲洞爺湖美麗花火，無論在湖畔的飯店客房或露天浴池都能看得到。

北海道的洞爺湖是擁有美麗湖光山色的溫泉區，每年4月下旬到10月底，每天晚上都有璀璨的花火在夜空中綻放。搭乘煙火觀光船遊湖、追逐五顏六色的花火，映照在如鏡的湖面上，更顯浪漫，很適合情侶同遊，為感情加溫。
 

▲▼水蜜桃,日本旅遊,夏季限定,採果體驗,農村樂趣,七逗旅遊網,喜鴻假期。（圖／喜鴻假期提供）
▲除了夢幻景色，在「父母之濱」可全覽瀨戶內海的迷人風光。

「日本夕陽百選」之一的「父母之濱」是近年四國很夯的打卡景點，在黃昏退潮時，沙灘上的海水就像一面通透的鏡子，反射出天空的色彩，讓日落時分的餘暉更耀眼奪目，成為許多攝影愛好者和網美的打卡景點。
 

▲▼水蜜桃,日本旅遊,夏季限定,採果體驗,農村樂趣,七逗旅遊網,喜鴻假期。（圖／喜鴻假期提供）
▲搭乘弘南鐵道觀光列車是最復古的火車體驗。

如果你是鐵道迷，絕不能錯過「弘南鐵道觀光列車」體驗，這條連接東北青森和秋田的觀光列車，沿線風景令人驚豔，坐在鋪設榻榻米坐墊的車廂裡，品嚐當地的鄉土料理，和三五好友或家人一起喝著啤酒、K歌該是最暢快的享受。
 

▲▼水蜜桃,日本旅遊,夏季限定,採果體驗,農村樂趣,七逗旅遊網,喜鴻假期。（圖／喜鴻假期提供）
▲搭乘纜車到大石公園可一覽富士山與河口湖絕美景色。

喜歡拍美照的水水們，強烈推薦遊客必訪的河口湖富士山絕景，尤其在每年6月下旬到7月下旬紫色薰衣草盛開，有如紫色花毯般的花田，映襯著雄偉壯闊的富士山，浪漫的紫色香氣只有夏日才有，趕快按下快門留影喔。

季節限定的水蜜桃採果體驗，享受現採現嘗的甜蜜滋味，成功擄獲遊客的心，尤其適合親子同遊，旅遊行程一位難求！建議趁早安排還可享優惠，最高可折$1,500元，想要沉浸在夏日蜜桃的粉紅泡泡裡，現在馬上手刀下訂吧。

行程推薦
1.【夏之祭典北海道5日】鑽石夜景、湖畔花火、薰衣草花田、企鵝散步、採果趣、三蟹溫泉 https://bit.ly/3QnBo4e
2.【童趣水蜜桃吃到飽5日】日本環球影城、海遊館、鹿公園、貓咪電車、★升等京都希爾頓 https://bit.ly/3QrEC70
3.【四國採果４日】水蜜桃採摘、岡山後樂園、秘境葛藤橋、倉敷美觀地區、父母之濱 https://bit.ly/3Wm9tpc
4.【特別企劃東北鐵道５日】客製化包車、軟飲啤酒暢飲、奧入瀨溪、採果樂、銀山溫泉 https://bit.ly/44iVqCN
5.【東京水蜜桃採果樂５日】叢林探險巴士、迪士尼、燒肉敘敘苑、螃蟹吃到飽 https://bit.ly/3xWaBWl

更多資訊
喜鴻假期官網：https://bit.ly/4dloM7s
更多日本採果樂產品：https://bit.ly/4aXe3P1

關鍵字： 水蜜桃 日本旅遊 夏季限定 採果體驗 農村樂趣 七逗旅遊網 喜鴻假期

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