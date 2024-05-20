季節限定！日本夏日採果趣

文／七逗旅遊網、圖／喜鴻假期

每年6月下旬到8月中下旬，是日本水蜜桃產季，垂涎欲滴、香甜多汁的水蜜桃魅力讓人無法擋，今年夏季就到日本親手採摘，享受鮮美的水蜜桃饗宴！同時前往東京、大阪、九州、北海道、四國等日本各地，深入體驗日本夏季限定的旅遊玩法！





▲如拳頭般大的水蜜桃好juicy，大口咬下超過癮！

帶著獨特清香的日本水蜜桃鮮甜多汁，總是給人幸福的感覺，最適合全家大小親子同行，今年夏天就走趟日本體驗夏季限定的農村樂趣，品嘗感受這迷人的夏日香氣。





▲洞爺湖美麗花火，無論在湖畔的飯店客房或露天浴池都能看得到。

北海道的洞爺湖是擁有美麗湖光山色的溫泉區，每年4月下旬到10月底，每天晚上都有璀璨的花火在夜空中綻放。搭乘煙火觀光船遊湖、追逐五顏六色的花火，映照在如鏡的湖面上，更顯浪漫，很適合情侶同遊，為感情加溫。





▲除了夢幻景色，在「父母之濱」可全覽瀨戶內海的迷人風光。

「日本夕陽百選」之一的「父母之濱」是近年四國很夯的打卡景點，在黃昏退潮時，沙灘上的海水就像一面通透的鏡子，反射出天空的色彩，讓日落時分的餘暉更耀眼奪目，成為許多攝影愛好者和網美的打卡景點。





▲搭乘弘南鐵道觀光列車是最復古的火車體驗。

如果你是鐵道迷，絕不能錯過「弘南鐵道觀光列車」體驗，這條連接東北青森和秋田的觀光列車，沿線風景令人驚豔，坐在鋪設榻榻米坐墊的車廂裡，品嚐當地的鄉土料理，和三五好友或家人一起喝著啤酒、K歌該是最暢快的享受。





▲搭乘纜車到大石公園可一覽富士山與河口湖絕美景色。

喜歡拍美照的水水們，強烈推薦遊客必訪的河口湖富士山絕景，尤其在每年6月下旬到7月下旬紫色薰衣草盛開，有如紫色花毯般的花田，映襯著雄偉壯闊的富士山，浪漫的紫色香氣只有夏日才有，趕快按下快門留影喔。

季節限定的水蜜桃採果體驗，享受現採現嘗的甜蜜滋味，成功擄獲遊客的心，尤其適合親子同遊，旅遊行程一位難求！建議趁早安排還可享優惠，最高可折$1,500元，想要沉浸在夏日蜜桃的粉紅泡泡裡，現在馬上手刀下訂吧。

行程推薦

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