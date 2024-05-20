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新型態玩法！跟團半自助玩出最自在的旅遊行程

文／七逗旅遊網、圖／喜鴻假期

想要有跟團的便利性和自由行的靈活與深度，「跟團半自助」是當下最流行的旅遊方式。不用擔心交通、語言以及安全等顧慮，又可以有更多自由活動時間，可以安排自己想要的旅遊行程，讓出國旅遊多了點彈性，多了些輕鬆，愛怎麼玩就怎麼玩！今年夏天，便捷的日本東京、景色秀麗的北海道；愉快歡樂的韓國首爾、奢華浪漫的藝術巴黎以及熱情亙古的義大利，都值得你參加跟團半自助，玩得從容又自在！
 

▲▼ 跟團,半自助,旅遊,日本,東京,北海道,韓國首爾,法國巴黎,義大利羅馬,七逗旅遊網,喜鴻假期。（圖／喜鴻假期提供）
▲搭乘富士山纜車飽覽富士山與河口湖全景。

日本東京交通便捷，利用JR新幹線、地鐵、電車前往東京都周邊鄰近景點。受到大小朋友喜愛的東京迪士尼海洋新園區即將開幕；搭乘富士山全景纜車登頂欣賞壯麗景致，再回到東京都感受現代流行時尚、盡情購物，多樣的旅遊型態，絕對收穫滿滿。
 

▲▼ 跟團,半自助,旅遊,日本,東京,北海道,韓國首爾,法國巴黎,義大利羅馬,七逗旅遊網,喜鴻假期。（圖／喜鴻假期提供）
▲「忍野八海」除了美麗湖泊景致，更享有大自然的寧靜與自在。

除了搭乘富士山全景纜車，名列日本名水百選忍野八海，也是觀賞富士山的最佳景點之一，這個因為火山運動所形成的湧泉群，有富士山融化並流經數十年的雪水，散步於池塘畔，看著倒映水中朦朧的富士山，別有一番風景。
 

▲▼ 跟團,半自助,旅遊,日本,東京,北海道,韓國首爾,法國巴黎,義大利羅馬,七逗旅遊網,喜鴻假期。（圖／喜鴻假期提供）
▲搭乘最快速的電梯上樂天世界塔，俯瞰美麗的首爾夜景。

韓國首爾保有傳統的宮殿美麗建築與文化，卻也融合了現代藝術創意和時尚，到最大的室內樂園—樂天世界嗨玩；從新地標樂天世界塔俯瞰首爾都市景觀；前往益善洞韓屋村感受韓國文青風；或是去觀賞、體驗最新的科技與藝術結合、最具人氣的新塗鴉秀表演，走入首爾大街小巷，來趟深入韓國最在地的生活體驗。
 

▲▼ 跟團,半自助,旅遊,日本,東京,北海道,韓國首爾,法國巴黎,義大利羅馬,七逗旅遊網,喜鴻假期。（圖／喜鴻假期提供）
▲在凡爾賽宮探索古典主義的皇家建築。

法國總是讓人感覺嫵媚充滿誘惑，在巴黎有最奢華的凡爾賽宮(Château de Versailles)；而如仙境般的奧維小鎮可尋找梵谷的足跡；抑或是走讀充滿濃厚藝術氣息的蒙馬特山丘，同時眺望巴黎美麗市區，該是最舒服的旅遊模式。看了美景，當然也要有美食和美酒相伴，最後再到歐洲巴黎La Vallee Village折扣購物城、經典老佛爺百貨公司打點屬於自己的2024時尚，法國巴黎之行絕對超值完美。
 

▲▼ 跟團,半自助,旅遊,日本,東京,北海道,韓國首爾,法國巴黎,義大利羅馬,七逗旅遊網,喜鴻假期。（圖／喜鴻假期提供）
▲羅馬宛如一座歷史博物館，見證古羅馬文明有「永恆之城」美稱。

義大利高速鐵路拉近了羅馬與佛羅倫斯的距離，也可以更從容地體驗羅馬、佛羅倫斯、威尼斯與米蘭各自蘊藏的文化與風采。尤其是位在米蘭近郊的「科摩湖」(Lake Como)是個宛如絕美仙境般的度假勝地，更是許多歐洲人鍾愛的避暑勝地。
 

▲▼ 跟團,半自助,旅遊,日本,東京,北海道,韓國首爾,法國巴黎,義大利羅馬,七逗旅遊網,喜鴻假期。（圖／喜鴻假期提供）
▲世界最美的塔城，就在聖吉米安諾。

義大利有阿爾卑斯山所形成的科摩湖（冰蝕湖），也有建構在托斯卡尼蓊鬱山谷上的中世紀小鎮――聖吉米安諾。在蜿蜒的小巷中散步，許多外觀設計精緻的仿羅馬式與哥德式中世紀建築錯落其間，在環繞的高塔城牆中，有數座幾公里之外就能看見的高塔，迷人的城市景觀帶著歷史文化與藝術氛圍，值得細細品味。

多元安排的半自助旅遊，帶給自己更彈性且多樣的旅遊模式，可以深入在地生活體驗、不走馬看花，也不會漏掉必訪的絕美景色，很適合全家一起出遊，一起營造一趟美好的旅遊假期。

行程推薦
1.【愛上巴黎8日】～奧維小鎮、凡爾賽宮、香水博物館、走讀蒙馬特、二日自由活動 https://bit.ly/4ddkHT3
2.【東京有夠酷５日】富士山全景纜車、迪士尼、忍野八海、超值半自助 https://bit.ly/3QoMXbE
3. 【無購物．首爾５日之給我自由行不行】皮諾丘、頂級汗蒸幕、湖水纜車、兩日自由逛大街 https://bit.ly/3WYzR99
4.【心動回饋北海道5日】洞爺湖畔花火、企鵝散步、六花亭、葡萄酒廠、兩晚溫泉、半自助 https://bit.ly/3UDiUPN
5. 【小資遊半自助義大利10日】直飛米蘭、經典四大城半自助超容義、科摩湖、聖吉米安諾 https://bit.ly/3JI1meW

更多資訊
喜鴻假期官網：https://bit.ly/4dloM7s
更多半自助旅遊產品：https://bit.ly/3UFwXDt

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