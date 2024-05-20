早鳥卡位！親子攜手前進東南亞瘋暑假

文／七逗旅遊網、圖／喜鴻假期

迎接熱情夏天，東南亞是最佳選擇！各式各樣的水上活動，親子同行怎麼也玩不膩！在新馬還有經典電影主題樂園、世界文化遺產，現代歷史城市景觀交融；到越南富國島享受越式慢活時光也很愜意；泰國大城動物園更是小朋友的最愛，尤其美食完全讓人無法擋，如果想要清涼的水上假期，峇里島和菲律賓宿霧絕對首選！暑假到東南亞熱潮正夯，趕緊卡位，全家一起歡度今年的盛夏。

▲「馬六甲古蹟」以荷蘭磚瓦和工藝建造，殖民色彩濃厚。

新加坡文化多元繽紛，讓人樂不思蜀的環球影城主題樂園，更是充滿活力；一水之隔的馬來西亞，濃厚的東方風情，融合西方的異域情調和殖民文化散發獨特魅力。一次遊兩國，感受不同文化底蘊，還有經典道地的南洋特色風味料理，好吃、好玩，還很好拍！

▲富國島世界最長的跨海纜車。

越南富國島帶著地中海浪漫風情，被列為最佳自然島嶼旅遊所在。這裡有寬闊開放的動物園，搭乘世界最長跨海纜車可以盡覽歷經戰爭與歷史洗禮蛻變後的富國夢幻之島。在小島上除了賞景，還可從事跳島、海釣、浮潛等各種水上活動，或是觀賞浪漫的水舞煙火秀，動靜皆宜，無須舟車勞頓，就能享受越式慢活假期。





▲大城動物園可以搭乘吉普車，與長頸鹿一起拍照喔！

泰國物美價廉，從路邊攤、傳統市場到百貨公司，都能滿足愛買一族的血拚狂熱。在曼谷還有各式特色咖啡廳和甜點，最能吸引網美們駐足；距離曼谷約1.5小時車程的大城野生動物園(SriayuthayaLionPark)，可近距離接觸各種野生動物，並且觀賞大象、猴子等精彩表演秀，最適合全家一起共遊。

▲菲律賓宿霧鯨鯊共舞體驗是難忘的旅遊印記。

如果想要海島度假，菲律賓宿霧絕對是口袋名單之一，這裡豐富的海洋資源，可以暢玩水上活動，在歐斯陸與鯨鯊共舞、到墨寶感受沙丁魚風暴奇妙體驗，也可以選擇跳島行程，前往潛水天堂「薄荷島」觀賞巧克力山奇景和迷你眼鏡猴，享受燦爛陽光洗禮或做個SPA，享受純淨、悠閒、慵懶的海島風情。

▲度假勝地峇里島。

保有原始自然風光的峇里島，不僅景色怡人，更蘊藏豐富歷史文化，可從事多元水陸活動體驗，也可以在高檔Villa做SPA。前往海神廟探索神奇傳說，在「金巴蘭沙灘」觀賞全球最美的日落，順便留下美麗倩影，都是必訪行程。峇里島動靜皆宜的旅遊資源，無論吃、喝、玩、樂全都滿足，是姊妹淘最完美的旅遊行程。

暑假瘋玩東南亞，旅費沒有比較貴，提早預訂，每人最高可省$1,500元，小孩最高可折$5,000，全家出遊沒負擔，一起前往海島FUN暑假吧！

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