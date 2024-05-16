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2旅遊電商優惠開搶！台灣虎航全航線9折　玩澎湖下殺59折起

▲台灣虎航大徵才 。（圖／台灣虎航提供）

▲旅遊電商推出台灣虎航全航線9折優惠 。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接下半年旅遊熱潮，旅遊業者們紛紛推出優惠。LINE旅遊即日起至6月3日舉行「2024春季線上旅展」，包括住宿最高可享LINE POINTS 10% 點數回饋、台灣虎航全航線最高9折等，旅遊電商KKday則搭上澎湖國際海上花火節今年的航海王主題，推出澎湖旅遊體驗商品最低59折起優惠，並加贈「航海王冰淇淋」折扣券。

▲▼日本鐵路周遊券，JR PASS，JR鐵路周遊券，JR東日本・南北海道鐵路周遊券。（圖／記者蔡玟君攝）

▲訂JR PASS也可享有點數回饋。（示意圖／記者蔡玟君攝）

日本向來是台灣人出國首選，根據平台觀察，過去一年，平台上出國旅遊的日本訂房率佔比高達50%，為此，本次線上旅展更針對哈日的用戶，首度推出JR PASS LINE POINTS 5% 點數回饋優惠。

透過此次線上旅展，旅客於指定日期期間透過LINE旅遊進入Agoda、Booking.com等網站訂房，享有10% 點數回饋；於Trip.com機票2%折扣、Klook 全站商品最高7%點數回饋；此外，自5月14日起至5月19日期間，推出台灣虎航全航段獨家最高9折的限時優惠價。

▲▼2024澎湖國際海上花火節，2024澎湖海上花火節，2024澎湖花火節。（圖／澎湖縣政府提供）

▲2024澎湖國際海上花火節今年為航海王主題。（圖／澎湖縣政府提供）

隨著澎湖海上花火節已經開跑，旅遊電商KKday即日起至5月20日為止，推出澎湖旅遊體驗商品最低59折起優惠，還有離島船票9折優惠。旅客可搭乘花火船在船上零死角觀賞煙火，售價239元起；交通安排上也有嘉義布袋港至澎湖馬公港船票，推出第二人半價。

體驗類則推薦「吉貝島一日遊」，包含船票、機車租借、水上活動，售價1099元起，或選擇「澎湖南方四島及七美一日遊」，專業解說帶你深度探訪當地，每人1350元起。

KKday今年也與主辦單位獨家合作，凡購買指定冰品、體驗商品，都能獲得航海王周邊好禮，同步於站上販售限定「海賊包」，內含環保杯、集章手冊、千陽徽章、托特包、地圖等好禮，於澎湖史蹟公園商品部兌換後，完成集章活動就獲得「魯夫懸賞單鑰匙圈」。

關鍵字： 優惠快訊 LINE旅遊 KKday

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