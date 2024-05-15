桃園觀旅局攜手新加坡具影響力旅行業協會　簽署MOU共推智慧永續觀光

▲桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長（前排左四）於5月7日至10日親率桃園觀光代表團，共赴星國行銷推廣桃園之美。（圖／桃園觀旅局提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

推動桃園成為台灣觀光新亮點，市府攜手業者赴新加坡拼觀光

隨著台灣和新加坡在2023年相互啟用「自動通關計畫」，兩國旅客在入境時更加便捷，旅遊市場穩定成長，是重要的客源市場之一。而台灣對新加坡人來說，除了物價較低、語言文化相似之外，遊山玩水的自然環境也是吸引新加坡人的關鍵，根據交通部觀光局統計，去（112）年到訪台灣的新加坡旅客超過46萬人次，以觀光為目的之旅客成長率為來台旅遊市場復甦最快。趁此機會，桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長於5月7日至10日親率桃園觀光代表團，包含桃園市旅館商業同業公會、桃園市旅行商業同業公會、桃園觀光工廠促進發展協會、台灣旅遊交流協會及桃園觀光業者等共27人共赴星國行銷推廣桃園之美。

啟動桃園成為台灣觀光新亮點，與星國三大旅行社簽訂MOU吸引星國旅客來憩桃

此次周柏吟局長帶領代表團分別拜會新加坡送客臺灣前五大旅行社的EU Holidays、康泰旅行社及南和旅行社，藉由雙邊業者交流互動對接，深入了解新加坡旅客疫後旅遊偏好。目前新加坡出境旅遊市場持續加溫，旅行業者也尋求新的旅遊產品，周柏吟局長表示，這次到訪的所有業者，除能為新加坡旅客規劃親子及生態、戶外等相關行程，桃園擁有眾多觀光工廠、休閒農場及花季活動，很適合下飛機後想要就近體驗各種觀光方式新加坡旅客，亦是當地旅行業者納入新產品包裝的選擇。

為搶攻新加坡旅遊市場，桃園市政府觀光旅遊局此次同時在新加坡舉辦桃園觀光推介會，駐新加坡台北代表處童振源大使親臨現場，大力推薦桃園觀光時提到：「自己的國小畢業旅行即是走訪大溪，對大溪充滿深刻的記憶點。桃園觀光資源豐厚，有愜意宜人的步道如東眼山國家森林遊樂區，還可以一路走到滿月圓；多元和諧的族群文化，其中講述泰北孤軍故事的異域故事館更是台灣其他縣市所沒有的；此外，桃園是著名的客家庄，有著豐富的客家傳統文化及美食，是觀光發展的極大優勢，尤其是新加坡的客家人佔了11%，市場不容小覷。」

▲桃園市政府觀光旅遊局此次同時在新加坡舉辦桃園觀光推介會。

本次推廣活動持續以「桃園⟣台灣新亮點」為主題，周柏吟局長表示：桃園是個年輕的城市，也是國際旅客到訪台灣的第一站，透過推介會將新加坡過往不熟悉的桃園山海人文之美，介紹給現場的新加坡貴賓及觀光業者，積極爭取將旅客留在桃園。周局長說到：「桃園有豐厚的觀光工廠資源、還有身為工業、製造業第一大城的技術優勢，比如新加坡旅客也十分喜愛的自行車遊程，在觀光工廠的結合下，我們還能展示給遊客自行車的製造細節與脈絡，其實很能帶給親子遊憩行程不一樣的旅行收穫，再加上各項豐厚的DIY資源，非常適合全家同遊。」會中在駐新加坡台北代表處童振源大使的見證下，觀光旅遊局周柏吟局長與當地主要辦理出境業務的新加坡旅行業協會（NATAS）以及三間主力旅行業者EU Holidays、康泰旅行社及南和旅行社代表簽屬觀光合作備忘錄MOU，備忘錄重點為全面擴大旅遊交流合作領域，強化行銷宣傳，為兩地間的遊客往來提供完整、全新、安全旅遊服務，期許未來合作更多觀光遊程與項目，讓新加坡旅客來桃園感受在地的精采魅力。

▲▼在駐新加坡台北代表處童振源大使（上圖中）的見證下，觀光旅遊局周柏吟局長（上圖左）與新加坡旅行業協會（NATAS，上圖右）以及三間主力旅行業者（下圖）簽屬觀光合作備忘錄MOU。

周柏吟局長表示，本次觀光推廣交流成果豐碩且獲得得熱烈迴響，後續將與新加坡旅行業協會及EU Holidays、康泰旅行社及南和旅行社三大新加坡旅行業者合作推出基北北桃串聯行程，主打新加坡旅客喜愛的DIY體驗、登山健行、親子農場遊等主題性強的套裝遊程，桃園市政府觀光旅遊局已規劃參與今年8月舉辦之新加坡秋季旅展 (NATAS Holidays)；桃園觀光業者亦將就本次交流成果積極推進產品優化，日後市府與業者將持續攜手合作與新加坡旅遊界共創亮點，拓展雙方更實質的接觸與深化產業合作，深耕新加坡民眾來桃園旅遊市場；新加坡業者更表示對於桃園觀光資源充滿期待，亦許諾會盡快組織會員辦理參訪與踩線行程，實際走訪認識桃園，合作更多的觀光遊程與項目，期許未來讓更多新加坡旅客來桃園感受在地的精采魅力。

本次參與的桃園在地觀光業者有：住都大飯店、桂林系列旅館、嘉仕特飯店、星拓國際旅行社、萌寶旅行社、大溪老城四季行館、秘境41、手信霧隱城、太平洋自行車博物館、Xpark、小人國主題樂園及埔心牧場等；也於推廣會上與華航、長榮、星宇等三家國籍航空新加坡分公司代表、新加坡當地outbound主力旅行社曾兄弟旅行社、大通旅行社、EU Holidays、康泰旅行社、南和旅行社、MICE MATTERS、全球之星、中美旅遊機構有限公司、NATAS、進行對接商談，推薦旅遊商品，希冀建立合作機會，爭取新加坡旅客來桃旅遊。

▲參與此次爭取新加坡旅客來桃旅遊的桃園在地觀光業者眾多。

