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姓名同時有「屈原」吃火鍋免費　中1字也有85折

▲▼新竹第2家店！千葉火鍋忠孝店試營運中　5/12前訂位成功送生蠔。（圖／千葉火鍋提供）

▲姓名中同時有「屈原」2字，吃千葉火鍋免費。（圖／千葉火鍋提供）

記者黃士原／台北報導

離端午節不到1個月，千葉火鍋推出限定優惠，只要姓名中同時有「屈原」2字，吃火鍋免費，中1字也有85折。

主打吃到飽的千葉火鍋，6月8日至6月10日推出端午節限定活動，只要姓名中同時有「屈原」2字，到全系列品牌（千葉、新千葉、享千葉）吃火鍋免費。業者表示，林屈原、張原屈、屈中原都符合資格，如果只中1字也有85折優惠。

▲「享千葉火鍋」有12種湯底可選擇。（圖／千葉提供）

千葉6月同樣也有壽星優惠，持VIP卡至千葉火鍋用餐，壽星本人5折，享千葉火鍋75折，新千葉火鍋A、B餐85折優惠。沒有VIP卡的壽星也有優惠，千葉火鍋打85折，享千葉火鍋9折。

▲千葉去年推出「you成炸雞」新品牌。（圖／千葉餐飲提供）

另外，千葉去年推出「you成炸雞」新品牌，首店落腳高雄義享天地，韓式炸雞口味有韓式甜辣、焦糖麻辣、初雪起司、蒜香蜂蜜、蜜檸柚香等5種，脆皮炸雞則有原味海鹽、海苔、麻辣孜然、黑糖肉桂、墨西哥粉、梅粉可選擇。另外還有供應義大利麵系列、燉飯、焗烤外，還有手工桿式窯烤披薩，單價168元起。

▲姓名有「三、商、巧、福」任一字，至門市點購任一主餐，就送滷排骨。（圖／三商巧福提供）

三商巧福也有尋人活動，5月14日起至5月16日，只要姓名有「三、商、巧、福」任一字，至門市點購任一主餐，出示有照片之身分證件就送「滷排骨」1份，每證每日限換一份。

關鍵字： 美食雲 火鍋吃到飽 千葉火鍋 三商巧福 美食優惠

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