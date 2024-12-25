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仁川童話世界！3D彩繪皮諾丘、白雪公主陪逛街　再順遊鬼怪取景地

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲童話村內部夢幻場景。（圖／《饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂》提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

走進松月洞童話村，彷彿實際踏入童話裡的夢幻世界！這座位於韓國仁川的夢幻景點，不僅可以與小木偶皮諾丘、小紅帽與大野狼等經典童話角色同框，隨處可見超精彩的3D立體彩繪和超大角色公仔，還能一睹《看見味道的少女》、《鬼怪》等多個韓劇的取景地。

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▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲松月洞童話村入口。

交通＆周邊景點
對於自助旅行的遊客來說，前往松月洞童話村十分便利。只需搭乘地鐵1號線至仁川站，從2號出口步行即可抵達。由於松月洞的街道多為斜坡與階梯，建議攜帶大件行李的遊客可利用仁川站的行李寄放服務，輕鬆無負擔地遊覽。此外，遊客不妨將松月洞與中華街、自由公園等周邊景點串聯，輕鬆完成一日遊小旅行。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲童話村內裝飾的色彩都非常鮮艷。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲裡頭各種童話壁畫加上3D立體裝飾。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲小木偶皮諾丘。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲白雪公主與白馬王子。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲小紅帽與大野狼。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲傑克與豌豆的場景，傑克看似正準備潛入巨人的城堡。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲裡面也看得到一些韓國民俗故事的彩繪。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲童話村裡不只有彩繪，連醫院、幼兒園、福利中心、餐飲店、咖啡店等通通都有。

松月洞童話村內部
與一般的彩繪村不同，松月洞不僅僅是單純的牆面繪畫，更是透過3D立體藝術、鮮明色彩和巨型公仔的結合，營造出身臨其境的視覺衝擊。穿梭街頭巷弄間，各種經典童話場景栩栩如生。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲逛累了也有許多地方可以坐下休息。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲休息時也可以順便拍照。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲看似幼兒園的建築。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲廁所就位在奇妙仙子這。

幻覺藝術博物館
童話村內還有一處「幻覺藝術博物館」是絕對必訪的景點，其外牆設計融入紅心皇后的元素。內部則有鏡子迷宮、動態識別畫、黑色藝術等體驗設施，讓遊客盡情探索奇幻的世界，但入內需購買門票，成人6000韓元（約新台幣135元）。

▲▼仁川童話世界！3D立體彩繪＋韓劇取景地。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂提供）

▲幻覺藝術博物館。

童話村裡及一旁的電影場景
童話村及中華街是《看見味道的少女》男女主角的浪漫約會地和《Running Man》的取景地，而一旁的自由公園是《鬼怪》的取景地，燕京大飯店則是《傲慢與偏見》及《被稱為神的男子》的拍攝地；超多韓劇及節目在這一帶取景，是大家來到松月洞童話村，也絕不能錯過的必遊景點之一。

松月洞童話村

地址：Jayugongwonseo-ro 45beon-gil, Songwol-dong 3(sam)-ga, Jung-gu, Incheon, 南韓
營業時間：全年無休
門票：免費參觀

*部落客《饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子の旅食天堂》現有經營：粉絲團部落格

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