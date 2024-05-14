免費吃早餐！端午連假住飯店「每人每晚1111元」　再送500元餐券

▲端午連假（6月8日至6月10日）來住義大皇家酒店3天2夜，最便宜每人每晚只要1111元。（圖／義大皇家酒店提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

下個月就要迎來3天端午連假了，你計劃好去哪裡玩了嗎？就有飯店祭出超划算端午連假住宿優惠，不管是玩2天1夜或3天2夜通通都不加價，最便宜每人每晚只要1111元就能入住享受，除了能免費爽吃自助早餐之外，再加碼送餐飲抵用券500元以及摩天輪搭乘券，吃喝玩樂一次滿足。

義大皇家酒店即日起開放預訂「券戀端午」2大住宿專案，限定端午連假（6月8日至6月10日）入住，分為2天1夜與3天2夜，共限量20間訂完為止，想要輕鬆玩就選2天1夜專案，入住雅緻家庭房1晚含自助式早餐4客（2大2小）特價5555元起，等於最便宜每人只要1390元有找。

▲義大皇家酒店此次端午連假住宿專案可選2天1夜或3天2夜，皆有含自助式早餐，再加碼送餐飲抵用券500元以及摩天輪搭乘券；此圖為雅緻家庭房。



如果想玩得更盡興，荷包也能省更多，推薦選3天2夜8888元專案，可入住雅緻家庭房2晚，免費吃自助早餐4客（2大2小，僅含1天），等於最便宜每人每晚只要1111元；除了房價下殺折扣之外，以上2大專案還要加碼送餐飲抵用券500元以及摩天輪搭乘券。

而5月為報稅季，想必繳稅後荷包一定大失血，嘉義「天成文旅-繪日之丘」即日起至6月30日推出「報稅季平日1泊2食」住宿優惠，可在5月19日至6月30日期間之周日至周四入住，可享經濟客房2200元起、親子溫馨溜滑梯四人房5500元起，等於最低每人只要1100元，即可入住1晚以及免費爽吃早餐、宵夜以及50多種古早味零食，詳細資訊可看《爽吃早餐、宵夜！「每人只要1100元」住飯店 還有50種零食免費吃》。

▲5月報稅季，嘉義最美飯店「天成文旅-繪日之丘」特別推出平日1泊2食優惠。（圖／天成文旅-繪日之丘提供）

