東京人氣店首登台！盤點5家來自日本漢堡排專賣店　280元吃得到

▲挽肉と米3月12日重新開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

來自東京的人氣店「漢堡排嘉」昨日開幕，吸引大批人潮排隊，4月中旬還有「肉的長谷川」登台，讓日式漢堡排話題再度被炒熱，《ETtoday新聞雲》整理出5家來自日本的漢堡排專賣店，喜歡這款美食的吃貨可以參考看看。

▲漢堡排「嘉」台灣第一家分店5/11開幕。（圖／記者黃士原攝）

漢堡排嘉

來自東京的人氣店漢堡排「嘉」，台灣首店落腳中和環球購物中心4樓。菜單部份，有國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元），以及5月20日才上市的WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，除了漢堡排外，還附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另外，國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

▲特選牛舌排定食（650元）。（圖／記者黃士原攝）

「嘉」的漢堡排都有稍微調味，店家建議客人可以先品嚐原味，然後再根據喜歡添加桌上提供的3種自製調味料，分別是瀨户內海檸檬鹽、青唐辛子三升漬與生薑醋檸檬；接著可以搭配熱騰騰的多蜜醬汁，使用湯匙挖取後淋在漢堡排或白飯上；最後，店家免費提供每人一顆大武山可生食級雞蛋，除了可以直接加入白飯拌著吃，還能淋上柴魚醬油增添味道與香氣。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」。（圖／記者黃士原攝）

肉的長谷川

在日本擁有超高人氣的漢堡排專賣店「肉的長谷川」，台灣首店4月17日開幕，第一站進駐台北市東區SOGO忠孝館。餐廳主打每日新鮮現做漢堡排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿，套餐依重量不同有3種價位，分別是280元、340元及400元。

▲流心漢堡排。（圖／記者黃士原攝）

肉的長谷川菜單有8款套餐，除了100%純牛肉漢堡排，還有牛豬混合的經典漢堡排、流心漢堡排、日光蛋漢堡排、蒜香奶油雞腿排、漢堡排VS味自慢炸雞、漢堡排VS廣島炸生蠔、紐西蘭熟成牛排，價格250元起至450元。日本和牛漢堡排套餐（699元）則是菜單上沒有的台灣限定款，總量有限，售完為止。

▲客人就座後，挽肉と米的師傅現做現烤漢堡排，避免溫度升高影響口感。（圖／記者黃士原攝）

挽肉と米

日本人氣漢堡排「挽肉と米」去年7月登台，至今仍是一位難求的人氣餐廳，創始店因路寬限制而收掉，新門市「台北華山店」在今年3月重新開幕。

店裡僅提供一種套餐，餐價650元，漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免漢堡排放太久而過熟。

▲「挽肉と米」每個座位都有提供8種特製配料可供客人自行搭配。（圖／記者黃士原攝）

除了主食漢堡排，套餐內容包括現煮日本白飯（可免費續飯）、味噌湯、生蛋（免費：一人一個）、蘿蔔泥+椪醋，同時每個座位都有提供8種特製配料，分別是生醬油、青辣椒鹽漬檸檬、油漬青辣椒、MOU桑的特調麻辣粉、椒麻醬、炸蒜碎、梅醋漬白菜、豆拌醬油，讓民眾自行調味搭配。

▲「多蜜醬雙倍漢堡排」。（圖／記者黃士原攝）

米與多蜜

這家和洋食吃法的漢堡排專賣店，漢堡排採用美國牛與台灣黑豬肉，依最佳比例製作而成。招牌的「多蜜醬」是GANKO本社總料理長笠原隆昌所研發調製，鮮果蔬菜及牛骨高湯歷經72小時熬煮，將牛骨中的膠原蛋白及甘甜融入醬汁。

除了主餐漢堡排之外，附餐有香煎帶皮薯塊及花椰紅椒、高麗菜絲、馬鈴薯沙拉，加上越光米飯及特製味增湯增添美味及飽足感。

▲從日本來的人氣漢堡排店，近捷運國父紀念館站，4種香濃起司混合後淋在鮮嫩肉排上，邪惡程度爆表。（圖／IG:52_foodie提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

山本漢堡排

位於台北市大安區的「山本漢堡排」，餐廳地點臨近捷運國父紀念館站，漢堡排都是現點現做，選用肥瘦均衡的牛、豬絞肉混合製成，另有純豬肉品項可選。餐點部份，經典山本漢堡排是初訪首選，肉排淋上奶香白醬跟八丁味噌醬，切開後還會流出香濃藍乳酪內餡；黃金起司漢堡排則是把4種香濃起司混合後淋在鮮嫩肉排上，邪惡程度爆表。