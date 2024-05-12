牛肉麵99元！三商巧福快閃優惠5／14登場　這3天姓名中1字送排骨

▲三商巧福99元牛肉麵5/14登場。（圖／三商巧福提供）

記者黃士原／台北報導

牛肉麵控把握省荷包的好機會！三商巧福5月14日起推出生日慶優惠，原汁牛肉麵、紅燒排骨飯全都特價99元。品牌同時也推出尋人活動，只要姓名對中「三商巧福」任一字，點購主餐就送滷排骨。

三商巧福生日慶優惠5月14日起至5月22日連推9天，除了原汁牛肉麵（原價155元）、紅燒排骨飯（原價130元）全都特價99元，超值套餐也有優惠，原汁牛肉麵/紅燒排骨飯加中杯飲料超值套餐特價125元，加芝麻牛蒡絲特價135元，搭配韓國泡菜與中杯飲料特價149元。

▲姓名有「三、商、巧、福」任一字，至門市點購任一主餐，就送滷排骨。（圖／三商巧福提供）

5月14日起至5月16日還有尋人活動，只要姓名有「三、商、巧、福」任一字，至門市點購任一主餐，出示有照片之身分證件就送「滷排骨」1份，此優惠不能與生日慶同時使用，須另外以原價結帳，每證每日限換一份。

▲兩餐299元優惠連推14天。（圖／兩餐提供）

另外，主打一鍋多吃的韓式年糕火鍋吃到飽「兩餐」慶祝登台8周年，5月18日起推出14天快閃優惠，只要身分證字號有「8」，全桌享基本方案特價299元（原價349元），肉肉吃到飽方案399元。