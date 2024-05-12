全台5間上半年新開幕飯店！住進嘉義101　房內看平原、繁華夜景

▲台北大安伊普索凱悅尚選酒店即將開幕。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

你喜歡住新飯店嗎？本篇就整理出5家上半年新開幕的話題飯店，可以住進「嘉義版101」，房內就能遠眺平原美景，或住進台北市中心，享受繁華都會景觀。

台北大安伊普索凱悅尚選酒店

「台北大安伊普索凱悅尚選酒店」將於5月14日開幕！飯店以音樂、復古及潮流三元素打造，帶給旅客全新的奢華有感體驗，不僅與台中指標酒吧Lay Low合作，提供全日限定飲品及零食免費、每天一小時Happy Hour，讓行政酒廊不再是VIP獨享福利，還有絕美視野的101景觀房。

全館以搶眼色調打造全館136間不同風格的客房，客房以音樂及復古為設計主軸，溫暖高彩度家具、配件及每房備有復古黑膠CD播放器，及EPISODE精選CD，帶旅人重回經典金曲年代。

▲酒店豪華房有私人陽台和浴缸。

▲酒店衛浴空間。

公共空間方面，飯店與台中指標酒吧Lay Low合作，打造「The Social by Lay Low」空間，結合音樂、調酒、餐食、文藝及整面的黑膠唱片牆，將飯店傳統的大廳區域打造成慵懶舒適空間，提供入住旅客全天候享受多款免費零食及特色飲品，不僅將酒吧經典下酒菜搬到飯店，包含外婆辣菜脯起司、澳洲爐烤和牛等，也將邀請DJ與爵士樂團駐點演出。

台中悅樂旅店文心館

遠雄集團旗下旅宿品牌「悅樂旅店 OLAH Poshtel 」在台中再開一間新分館，距離捷運崇德文心站步行僅10分鐘，是悅樂旅店繼站前館後，在台中開設的第二間飯店分館，全館共有5種房型可供選擇，木質調的設計打造輕鬆自在又寧靜的住宿空間，附近還有北平路商圈、崇德商圈，美食餐廳林立，位置十分便利。

▲▼嘉義福容voco酒店開始試營運。（圖／福容大飯店提供）

嘉義福容voco酒店

位於嘉義市世賢路一段與竹圍路交界的最新「嘉義福容voco酒店」，不僅是福容大飯店連鎖體系旗下量體最大的酒店，同時也代表麗寶集團第一次與跨國酒店集團合作，已於4月1日開始第一階段試營運。

酒店高33層、地下5層，是雲嘉地區最高樓，因此又被譽為嘉義101；全館共有370個房間，位於16樓至31樓之間，每間都是高層樓景觀房，房間面東能眺望嘉義市景、日出以及遠眺阿里山，面西則能欣賞整片綠油油的嘉南平原，還能迎接夕陽西下。

▲▼台南綉溪安平。（圖／記者蔡玟君攝）

台南綉溪安平飯店

台南綉溪安平飯店將整個空間打造成一座私人度假屋，外牆磚塊的暖赭紅與清水模的冷靜灰，混搭出現代又復古的設計風格，頂樓觀景台致敬安平古堡，同時在入口處設有守護神劍獅牆，與在地文化連結。

飯店共有42間客房、42種房型，讓旅客每次入住都有開盲盒般的驚喜。房型以功能區分為一大床客房與雙床家庭房，坪數從14坪至27坪。房內Home Bar則選用世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍，除了名品手沖工具一應俱全，QR Code一掃，還有世界冠軍手把手影片指導。

▲高雄最新飯店「帕鉑候工所」將開幕。（圖／Klook提供，下同）

高雄 帕鉑候工所

全新質感飯店「帕鉑候工所」鄰近駁二藝術特區，復古風情設計外還有超大溜滑梯主題房，已於4月30日開幕。飯店位於駁二特區，昔日為港務局員工宿舍。設計概念以新舊融合，建築本體背面保留原候工室原始的水泥外牆，呈現了舊有建築的獨特韻味，與經典的台灣復古風格。

▲高雄帕鉑候工所昔日為港務局員工宿舍。

▲溜滑梯四人房。

館內提供多種特色房型，包含擁有超大滑梯的「溜滑梯四人房」、質感簡約的「陽台閣樓四人房」等，適合親子或三五好友入住，從飯店前往輕軌走路也只要1分鐘，想要搭上輕軌暢遊高雄市區也超方便。

帕鉑候工所也引進自助check in服務，透過專屬連結在手機完成入住手續，省下寶貴的旅遊時間；此外，飯店6月也將推出自營餐飲品牌KDLU，讓旅客充分體驗海港城市的飲食魅力，除了無敵海景海產粥，還將提供海味下酒菜、台灣創意料理等。