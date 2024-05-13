Prost！慕尼黑啤酒節狂歡　德瑞雙國浪漫遊

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

今年9/21-10/6，為期近2周的慕尼黑啤酒節Oktoberfest將正式登場！各路酒國英雄都將聚在大型酒篷下高喊Prost！（德語「乾杯」之意）是否也想摻一咖？和全球近600萬的啤酒愛好者一起沉浸在黃金啤酒海裡，大啖烤雞、香腸等德國風味料理，一同觀賞遊行表演，歡度這跨國界的世界級嘉年華。

▲在飲酒帳篷內，暢飲沁涼啤酒、大啖美味烤雞。（圖／鳳凰旅遊）

慕尼黑啤酒節融合在地新鮮啤酒、美味的巴伐利亞佳餚以及樂團表演，被視為全球最大的民間狂歡節日。2024啤酒節的第二個星期日，將會有約300名音樂家參加傳統音樂會，為遊客帶來一場免費且獨特的表演，最後還會施放數千個彩色氣球，熱鬧可期。想要深入了解德國、感受巴伐利亞美好的啤酒文化，慕尼黑啤酒節必須走一趟！

▲慕尼黑啤酒節期間，當地人都會穿上巴伐利亞傳統服飾參與盛會。（圖／鳳凰旅遊）

每年的慕尼黑啤酒節現場，除了坐在大帳篷內開心地享受音樂、美食，體驗碰杯暢飲的歡快；活動期間還有各式遊行活動，在地民眾會換上傳統服裝參與行進，更有各式雜技表演、傳統民謠演奏以及花車遊行，參與其中將能深刻感受德國人的熱情，建議要打扮美美的，因為隨時都會有活潑遊客前來要求合照喔！

▲外皮焦香酥脆的德國豬腳，已成為德國料理的代名詞。（圖／鳳凰旅遊）

啤酒節期間，慕尼黑各大酒商除了提供啤酒佳釀，還會有德國香腸、豬腳、烤雞等在地特色小吃做為下酒菜，就算是簡單的德國香腸，也能變化出不同口味，值得細細品嘗。此外，主辦單位每兩周還規劃了「家庭日」，在特殊的帳篷裡有提供給帶著兒童參與活動的家庭，享有菜單的特殊優惠，啤酒節不限只有成年人能參與，即使是擁有孩子們的家庭，也能在此時讓爸媽暢飲啤酒，現場的也有許多遊樂設施和攤位讓孩子們一同體驗節慶的氛圍。

▲國王湖清麗雅致，彷彿是遺世獨立的人間天堂。（圖／鳳凰旅遊）

來啤酒節狂歡，也不能錯過德國最美的國王湖，飽覽絕美幽靜的景致，享受清雅平和的片刻。搭船遊湖順遊被山巒與湖泊環繞的聖巴爾特羅梅修道院，紅色屋頂與周圍的盎然綠意，一幅渾然天成的絕美畫作近在眼前。

▲美娜島欣賞隨季節變化的花卉園景（圖／鳳凰旅遊）

沿著德國羅曼蒂克大道，來到位在德、瑞、奧三國邊境的波登湖區，搭乘渡輪前往有花之島美名的美娜島，四周湖水環繞，園區裡的花卉和花圃設計會隨季節變化，寧靜的湖畔和山林，交織成歐洲最美麗的花園島嶼。

▲搭乘黃金景觀火車沿途美景不停歇。（圖／鳳凰旅遊）

轉往擁有阿爾卑斯美景的瑞士，搭乘黃金景觀火車（Luzern-Interlaken Express），行經路線集合了瑞士景觀精華，坐在頭等艙裡，透過超大景觀玻璃窗更舒適輕鬆地欣賞琉森湖等數個迷人的湖光山色，讓人流連忘返。

★推薦行程

1.德意志湖光山語花之島10天（楚格峰、國王湖、鹽洞、美娜島）

限定出發：9/18、9/23 https://reurl.cc/972l7X

2.德瑞浪漫雙峰會10天(少女峰.楚格峰.黃金列車頭等艙.米其林)

限定出發：9/18、9/20、9/23 https://reurl.cc/D4G0jN

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【禁止酒駕！未滿十八歲者，禁止飲酒】