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超Q斜背水壺要搶！麻古開賣「史努比聯名周邊」了　買還送飲料券

▲▼麻古茶坊最新史努比周邊。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊最新史努比周邊要搶。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

史努比鐵粉快點衝搶！人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」最新史努比聯名周邊小物來了，不僅有超可愛斜背水壺、保溫瓶，還有出國必備的行李箱，上頭可是通通看得到療癒的史努比身影，可愛到不行，即日起於全門市開賣，且會員至5月25日前買聯名周邊就送指定飲品電子回購券，小確幸一起收。

▲▼麻古茶坊最新史努比周邊。（圖／麻古茶坊提供）

▲史努比斜揹水壺超Q。

麻古茶坊最新3款史努比周邊開賣了，首推可以斜背的超可愛「斜背水壺」，容量500ml，有擁抱甜心、探險家共2款式選擇，可以看到史努比抱著黃色愛心、史努比化身探險家的萌樣，再分別搭配灰色、草綠色水壺顏色，吸睛度十足，售價480元。

▲▼麻古茶坊最新史努比周邊。（圖／麻古茶坊提供）

▲加碼還有保溫杯、行李箱等實用周邊。

加碼還有超實用「史努比保溫杯」，有粉夢盛禮及紫幻星空2款選擇，容量為700ml，售價650元，以及出國必備「史努比紫幻星空旅行箱」，售價2880，即日起於全台門市正式開賣，數量有限、售完為止，也開放可電話訂購自取。

同步至5月25日前還祭出會員買史努比聯名周邊就送指定飲品電子回購券，只要買斜背水壺就送電子金萱回購券（500ml）5張、買保溫杯送電子金萱回購券（700ml）5張、買行李箱送電子楊枝甘露兌換券2張，兌換券使用期限為6月1日起至8月31日止，贈送之回購券限原店購買門市才可兌換，且須使用史努比聯名商品才能享此券優惠。

▲▼必勝客最新周邊小物「必勝起司造型觸控小夜燈」。（圖／業者提供）

▲必勝客推出最新周邊小物「必勝起司造型觸控小夜燈」。（圖／業者提供）

另，超實用周邊小物也不能放過必勝客推出的最新「必勝起司造型觸控小夜燈」，可愛的黃色起司造型主要使用柔軟矽膠材質製成，觸感超柔軟，搭配渾圓大眼、鼻子及小腳萌爆表，且只要輕輕一拍或一捏就會亮燈，並提供2種調光模式選擇，有柔和弱光及溫暖亮光，還能設定30或60分鐘的定時關燈功能，入睡後也能節約電源，無論擺在辦公桌、床頭櫃通通沒問題。

「必勝起司造型觸控小夜燈」即日起於全台門市限量開賣，只要消費並加價399元（原價500元）即可獲得，且只要輕鬆使用USB就能充電。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 麻古茶坊 史努比 周邊

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