富士五湖必玩景點推薦！看逆富士、花火大會　再住包棟Villa

▲河口湖。（圖／樂天旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

疫後富士山與周邊地區遊客大增，更多人選擇自駕前往，方便造訪富士五湖與鄉鎮，欣賞富士山更多元樣貌。本篇就推薦富士五湖亮點與住宿推薦，日本訂房平台「樂天旅遊」現在推出中文租車服務和訂房優惠，讓旅客赴日旅遊時更方便。

▲富士五湖與周邊地區都是觀光熱區。（圖／取自免費圖庫pixabay）

位於山梨縣一側山麓的河口湖、山中湖、西湖、本栖湖和精進湖並稱為富士五湖，各有獨特之處，最受歡迎的河口湖觀光資源豐富、交通方便，甚至有飯店業者沿湖畔不同角度設置飯店，利用巴士接駁，讓旅客透過入住不同飯店分館，欣賞多樣貌視角的富士山湖光山色。

▲忍野八海與富士山。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「山中湖」是富士五湖中海拔最高的湖，年均溫度比東京低約7度左右，成為日本人熱愛的避暑勝地，此外，每年八月初，在山中湖與河口湖舉辦的花火大會，以富士山為背景照映在湖面上，絢爛壯觀；鄰近山中湖的「忍野八海」也是推薦必訪。

「本栖湖」是五湖中最深的，知名的「逆富士」富士山倒影，以及印在日幣鈔票舊5000日圓和1000日圓紙幣上的富士山作品「湖畔之春」也取自於此，同時也有遊覽船可以體驗，但本栖湖的交通相較不便，自駕前往是較佳選擇。「精進湖」較小，最知名景觀就是「他手合濱」，指的是巨大的富士山與前方大室山重疊的景象，宛如富士山環抱大室山般，是這裡必看。

▲精進湖「他手合濱」風景。（圖／取自免費圖庫pixabay）

富士五湖也有多間旅館主打入住就能獨享富士山窗景，如位於河口湖的「富士河口湖公園溫泉飯店」，景觀客房能直接賞河口湖與富士山，館內的硫酸鹽泉能舒緩皮膚乾燥、肌肉痠痛、手腳冰冷等情形。飯店也與樂天旅遊合作推出近多種食宿方案，最低可享57折。

▲富士河口湖公園溫泉飯店的部分客房，就能獨享富士山窗景。

▲多人出遊也可以選擇包棟，圖為富士山中湖樂天住宿 Villa。





想要獨攬湖景、森林和富士山景的家庭遊客，可以考慮度假屋形式的住宿選擇，像是坐擁湖景第一排的「富士山中湖樂天住宿 Villa」，採包棟別墅形式，每棟有兩間臥室、客廳、餐廳和廚房，可以供10人住宿，甚至還有專用的木棧板露臺，也可在湖畔星空下品嘗專屬的BBQ烤肉饗宴。

樂天旅遊現在除了推出中文版租車服務，方便旅客預訂外，即日起至5月24日為止推出「寵愛母親節」優惠活動，適用住宿日至11月30日為止，指定飯店5折，亦有「平台獨家8折優惠券」，最高可折抵2萬日圓，並可與其他優惠合併使用，讓房價直接4折；若搶到「周一快閃6折優惠」，與一般寵愛母親節優惠合併，則房價可享3折優惠。

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）