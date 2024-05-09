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「萬秀洗衣店」有新玩法！王若琳專輯展快閃3天　Matzka免費開唱

▲萬秀洗濯實驗室。（圖／萬秀洗濯實驗室提供）

▲萬秀洗濯實驗室將舉辦展覽、live Podcast，增加場域不同可能性。（圖／萬秀洗濯實驗室提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

最新潮洗衣店也能聽歌看展！台北信義區「萬秀洗濯實驗室」4月開幕後，被許多網友譽為「全台最美洗衣店」，不但可以喝咖啡、品清酒、騎飛輪，今（9日）Joanna Wang 王若琳打造的《Hotel La Rut 破爛酒店》專輯聽歌會展覽限時3天，而5月25日 Matzka 將快閃造訪洗濯實驗室，均開放民眾免費入場。

▲萬秀洗濯實驗室。（圖／萬秀洗濯實驗室提供）

▲「萬秀洗濯實驗室」落腳於北市信義區永吉路上，新址同樣延續過去萬吉阿公、秀娥阿嬤過往在店內的熱絡，圖為萬吉阿公與外國客人互動。

來自台中后里的萬秀洗衣店，隨著4月二代店「萬秀洗濯實驗室」落腳於北市信義區永吉路上，新址同樣延續過去萬吉阿公、秀娥阿嬤過往在店內的熱絡。業者表示，開店至今，一樓的大長桌常見到小朋友在書架區拿著繪本要爸媽念，也看過原本不認識的客人，在等待洗衣的時間聊了起來，甚至還有客人沒帶手機充電線，跟旁人借用而開啟了對話，「洗衣店不只是洗衣店，更像是匯聚人與人之間情感的交流中心。」

▲萬秀洗濯實驗室。（圖／萬秀洗濯實驗室提供）

▲今（9日）王若琳《Hotel La Rut 破爛酒店》專輯聽歌會展覽登場；正準備首場大型個人演唱會的 Matzka，5月25日將來訪萬秀洗濯實驗室。

打破大家對洗衣店的想像，從一樓洗衣空間，再到二樓 COFFEE LAW 萬秀樓頂店，「萬秀洗濯實驗室」不僅有洗衣服與喝咖啡的功能。今（9日）首先迎來 Joanna Wang 王若琳打造的《Hotel La Rut 破爛酒店》專輯聽歌會展覽。接著，正準備首場大型個人演唱會的 Matzka，5月25日下午兩點將來訪萬秀洗濯實驗室，錄製萬秀孫瑞夫的節目「萬秀孫代客洗衣」，讓大家有機會提前感受 Matzka 的創作能量。

▲「萬秀洗濯實驗室」主理人張瑞夫。（圖／記者彭懷玉攝）

▲王若琳《Hotel La Rut 破爛酒店》專輯 聽歌會展覽、萬秀代客洗衣 ft.Matzka均在Coffee Law 萬秀樓頂店。（圖／記者彭懷玉攝）

萬秀洗濯實驗室  
營業時間：10:00 - 21:00 / 自助服務 24 小時營業
門市地址：台北市信義區永吉路 17-19 號

Joanna Wang 王若琳《Hotel La Rut 破爛酒店》專輯 聽歌會展覽（免費入場）
 時間：5/9 (四) 10:30-17:00、5/11 (六) - 5/12 (日) 11:00-19:00
地點：萬秀洗濯實驗室 / Coffee Law 萬秀樓頂店

萬秀代客洗衣 ft.Matzka （免費入場）
 演出時間：5/25 (六) 14:00
地點：萬秀洗濯實驗室 / Coffee Law 萬秀樓頂店

關鍵字： 台北市旅遊 萬秀洗濯實驗室 Coffee Law

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