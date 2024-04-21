北市24hrs「萬秀洗濯實驗室」藏祖孫情！還能騎單車、喝咖啡殺時間

▲台北新開幕的「萬秀洗濯實驗室」坐落於永吉路上，寬敞明亮的空間，讓人心情為之輕快，等待洗衣的同時，能踩個腳踏車、點杯清酒來喝。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

過去，洗衣店總給人燈光暗、舊舊髒髒的印象，台北新開幕的「萬秀洗濯實驗室」坐落於永吉路上，寬敞明亮的空間，讓人心情為之輕快，等待洗衣的同時，能踩個腳踏車、點杯清酒來喝，甚至上樓到COFFEE LAW享受一杯咖啡的時間。而祖孫濃到分不開的感情，更是促成萬秀洗衣店打開知名度的關鍵。

▲「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤去年去世。（圖／翻攝自臉書粉專／萬秀洗衣店）



「萬秀洗衣店」成立至今已73年，是台中后里一家在地店家，由年逾80歲的夫妻萬吉、秀娥共同經營，某次孫子張瑞夫(Reef)回到家中，看見阿公阿嬤枯守店裡，於是他開始思考，傳統洗衣店該如何和永續循環的議題結合，延續洗衣店的生命，而不再單純只是洗衣店，終於，在2020年成立萬秀孫文創股份有限公司，包含重新定衣(Redefine)計畫、四四南村快閃店、2022年推出低敏且環境友善的洗衣精等不同嘗試。

▲「萬秀洗濯實驗室」主理人張瑞夫(Reef)。（圖／記者彭懷玉攝）



今年四月，位於永吉路吉祥道上，「萬秀洗衣店二代店」命名為「萬秀洗濯實驗室」，孫子張瑞夫擔任主理人，並邀集COFFEE LAW進駐二樓，甚至搬進三台投幣式清酒機，可以享受微醺的美好，也能聽聽選歌、洗衣店的故事，抑或騎個腳踏車運動飆汗，打發等候的時間。

▲張瑞夫邀集COFFEE LAW進駐二樓。（圖／記者彭懷玉攝）



「還記得小時候常在起床時，看見陌生小孩被父母寄放在阿公家，到了下午，換另一批人來家裡泡茶，沒有地方能像記憶中的洗衣店一樣，這麼令人安心、自在，因此想把人與人之間的人情味重新找回，再帶到台北來。」主理人張瑞夫說。

▲▼張瑞夫說，現在我把「高尚」與洗衣合併在一起，希望能讓阿公、阿嬤看見。（圖／記者彭懷玉攝）



「阿公阿嬤生長於日本時代，清酒、咖啡在他們那個年代是『高尚』的飲品，現在我把『高尚』與洗衣合併在一起，希望能讓阿公（阿嬤去年已仙逝，來不及）看見，原來不只唸書，我開洗衣店是件驕傲的事！同時也晉用20多歲的年輕人，讓來洗衣店打工有更多可能性，未來模式希望複製到社區，或加盟直營，除了自己好，還能與社區共好。」